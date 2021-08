Danmark slippes helt fri: Snart slut med alle restriktioner

DANMARK:Covid-19 vil ikke anses som en samfundskritisk sygdom i Danmark fra 10. september, og alle restriktioner forsvinder.

Det oplyser Sundhedsministeriet.

- Epidemien er under kontrol, vi har rekordhøje vaccinationstal, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i en pressemeddelelse.

- Derfor kan vi den 10. september droppe nogle af de særregler, vi har været nødt til at indføre i kampen mod covid-19.

- Regeringen har lovet ikke at holde på tiltagene længere, end det var nødvendigt, og der er vi nu. Men selv om vi lige nu står et godt sted, så er vi ikke ude af epidemien.

- Og regeringen vil ikke tøve med hurtigt at sætte ind, hvis pandemien igen truer vigtige funktioner i vores samfund, siger ministeren.

En del partier i Folketinget har i nogen tid kritiseret, at covid-19 fortsat betegnes som en samfundskritisk sygdom.

Mange mennesker er blevet vaccineret, og der er godt styr på antallet af indlagte, har det lydt fra både blå og røde partier.

10. september udløber bekendtgørelsen fra 10. marts om kategorisering af covid-19 som en samfundskritisk sygdom, hvilket dengang blev vedtaget i Epidemiudvalget i Folketinget.

Emnet skulle være behandlet fredag i samme udvalg, hvor blandt andet blå blok anført af Venstre har meldt ud, at covid-19 ikke længere bør anses som en samfundskritisk sygdom.

Men inden udvalgsmødet har Sundhedsministeriet altså meldt ud, at regeringen ikke forlænger den nuværende kategorisering af covid-19.

Forsamlingsforbud og krav om coronapas er blandt de tiltag, der er blevet indført under coronakrisen, som ramte Danmark og store dele af verden sidste år.

1. september står en række restriktioner i forvejen til at bortfalde - herunder vil der ikke længere være krav om coronapas på restauranter og barer - mens diskoteker samtidig får lov at genåbne med krav om coronapas.

Med fredagens melding regeringen vil man fra 10. september ikke behøves at vise coronapas, når man går på diskotek eller skal ind og se en kamp i Superligaen.

10. september markerer desuden datoen for, at det er halvandet år siden, at den første store coronanedlukning af samfundet fandt sted i Danmark.

/ritzau/

Opdateres