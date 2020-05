Antallet af for tidligt fødte faldt kraftig under coronakrise

Forskerne brugte data fra Den Neonatale Screenings Biobank til hurtigt at gennemføre undersøgelsen. Alle nyfødte i Danmark undersøges ved hjælp af en hælblodprøve taget to-tre dage efter fødslen for en række medfødte sygdomme, som det er vigtigt at diagnosticere tidligt for at undgå alvorlige komplikationer. I forbindelse med denne blodprøve samles der også data ind for, hvornår barnet er født, og om det er født for tidligt. Denne information lagres i Den Neonatale Screenings Biobank på SSI og kunne herfra, i anonymiseret form, hentes til det nye studie. Herefter kunne antallet af ekstremt tidligt fødte børn undersøges periode for periode.

Studiet er endnu ikke blevet fagfællebedømt. Det skal derfor tages med forbehold. På Københavns Universitet, Rigshospitalet og Statens Serum Institut offentliggøres forskningsresultater ellers generelt ikke, før den videnskabelige artikel er fagfællebedømt og publiceret i et videnskabeligt tidsskrift.

”I dette tilfælde har vi imidlertid vurderet, at resultatet, som er en iagttagelse, er så vigtigt, at det bør efterprøves i andre lande og gøres til genstand for diskussion blandt sundhedspersonale, så man hurtigst muligt kan nærme sig årsagen”, siger overlæge Michael Christiansen på SSI.

Kilde: Statens Serum Institut