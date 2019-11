Begravet i lån? Du kan forhandle både gæld og gebyrer

Uåbnede rudekuverter og ubehagelige opkald fra inkasso.

Har du optaget flere lån - og måske nye lån for at betale af på gamle - kan det føles som skruen uden ende at blive gældfri.

Men der er faktisk flere taktikker til at tage hånd om gælden og forhandle dig til en bedre situation.

Når du går ind til en forhandling, skal du sætte dig i kreditorernes sted, fortæller Alexander Bojsen, som er juridisk rådgiver i gæld hos eJura og tidligere har arbejdet i et inkassobureau.

For de vil bare gerne have deres penge - og de vil hellere have udsigt til at få nogle af dem end slet ingen.

Så har du mulighed for at skrabe et større beløb sammen her og nu, kan du forsøge dig med det, der hedder frivillig akkord.

- Så betaler man en procentdel af kravet nu - for eksempel 80 procent - mod at de sidste 20 procent slettes, forklarer Alexander Bojsen.

Du skal yde en indsats

Han bemærker dog, at du ikke bare skal ringe firmaet op og fortælle, at du har arvet 80.000 kroner. For så risikerer du, at de hiver dig i fogedretten og kræver alle de penge, du skylder.

Indgå i stedet i en dialog om, hvorvidt de er villige til at eftergive noget gæld, hvis du lægger dig i selen og skraber et større beløb sammen til dem - og spørg, hvor mange penge det vil kræve.

Du kan også forhandle om andre ting end at få eftergivet noget af gælden.

Det kan være en bedre betalingsaftale, hvis du har svært ved at få enderne til at mødes hver måned. For hvis du må optage nye lån, bliver der kun mindre chance for, at du rent faktisk kan betale pengene tilbage.

Om gældssanering - Har du en i juridisk forstand håbløs gæld, som du ikke har mulighed for at komme ud af, kan du søge om gældssanering. - Gældssanering skal tilkendes af skifteretten. - Får du tilkendt gældssanering, skal du i løbet af en periode på normalt fem år betale et så højt beløb af, som du er i stand til, som fordeles til alle dine kreditorer. - Efter de fem år eftergives resten af gælden. - Du kan læse betingelserne for at få gældssanering på www.domstol.dk/saadangoerdu/gaeld/gaeldssanering/betingelser Kilde: Danmarks Domstole. /ritzau fokus/ VIS MERE

Og der er flere ting at forhandle om.

- Mange inkassobureauer har en forretningsmodel, hvor de får lov at beholde alle omkostningerne - eksempelvis rykkergebyr, inkassogebyr, renter eller mødesalær for fogedretten, siger Alexander Bojsen.

- Så når man forsøger at forhandle med inkassobureauet, kan man godt sige, at hvis man selv kan bringe noget til bordet, kan de til gengæld fjerne nogle gebyrer. Det er der mange gældsramte, der ikke ved, forklarer han.

Lettest med gammel gæld

Hvor villige de er til at forhandle, bygger på gældens karakter. Det er eksempelvis lettere at forhandle om gammel gæld.

- Hvis banken for eksempel har solgt din gæld til nogle andre, ser vi ofte en større forhandlingsvilje, fortæller Lui Vestergaard Lundin, som er projektkonsulent i gældsrådgivning hos Forbrugerrådet Tænk.

- Det skyldes, at de nye kreditorer ofte er mere villige til at finde en løsning. De har ofte købt gælden for en procentdel af summen og har måske ikke samme behov for at få betalt hele gælden tilbage, inden de oplever et overskud, siger han.

/ritzau fokus/