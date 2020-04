Coronaens vej til Danmark kortlægges i Aalborg

AALBORG:En DNA-test kan vise kan vise, hvor meget et menneske stammer fra andre egne i verden. Det afslører arvemassen, genomet.

På samme måde kan arvemassen i et virus (RNA) kortlægges, så man for eksempel kan se, om den bestemte variant kommer fra Italien, Østrig eller et tredje land.

Sådan en kortlægning vil forskere i Aalborg nu gå i gang med for coronavirus i samarbejde med Hvidovre Hospital og Statens Serum Institut.

Aalborg bliver det eneste sted i Danmark, hvor den slags kortlægning kommer til at foregå i stor skala, fortæller Mads Albertsen, professor MSO på Aalborg Universitet.

Det handler om at forstå, hvordan smitten spreder sig, også inden for Danmark.

- Vi tegner kortet, og Statens Serum Institut tolker det, siger professoren, som er tovholder for studiet.

Forskning i coronavirus. Her fra et laboratorium i San Diego Foto: Bing Guan/Reuters/Ritzau Scanpix

Mads Albertsens arbejde på universitetet blev egentlig lukket ned, som så meget andet i midten af marts. Han arbejdede i et hold på 10 personer i projektet Microflora Danica om bakterier.

Det projekt er nu midlertidigt ændret til at handle om corona. Laboratoriet har fået en særlig tilladelse til at genåbne for tre personer, som ikke står tæt sammen. Andre forskere vil sidde hjemme og behandle data.

Aggressive undertyper