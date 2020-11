Coronavaccination vil tage det meste af 2021

DANMARK:Leveringer af coronavacciner ventes gradvist at komme til Danmark i 2021, og alle vil derfor ikke kunne blive vaccineret i første omgang.

Det kan tage det meste af 2021, før alle danskere, der ønsker det, er vaccineret. Det vurderer Thomas Senderovitz, der er direktør for Lægemiddelstyrelsen, på et pressemøde torsdag aften.

- Det er ikke få måneder. Det er det meste af et år, før vi begynder at nå derhen. Man skal væbne sig med noget tålmodighed, lyder det fra direktøren.

Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, stemmer i med, at han vil blive glad, hvis det bliver inden for et år.

På pressemødet er Danmarks foreløbige strategi for vaccination af befolkningen mod covid-19 blevet præsenteret.

Alle danskere vil få tilbudt en vaccine, når en sådan er godkendt, men da leveringerne ventes gradvist, vil personer i øget risiko for alvorligere forløb mod covid-19 få tilbuddet først.

Det er ældre, kronisk syge og frontpersonalet i sundheds- og ældreplejen. Gruppen udgør omkring 1,5 millioner mennesker, og derfor vil der også ske en prioritering heri.

På pressemødet bliver Søren Brostrøm spurgt til, hvor stor en del af befolkningen der skal være vaccineret, før man kan ophæve alle restriktioner. Han understreger, at det er meget vanskeligt at svare præcist på.

- Cirka to tredjedele af befolkningen skal generelt opnå immunitet mod et virus, før der er tale om flokimmunitet i en befolkning, siger Søren Brostrøm.

Men denne tommelfingerregel kan ikke direkte bruges til at vurdere, hvor mange der skal vaccineres, før danske myndigheder kan ophæve alle coronarelaterede restriktioner, forklarer han.

Der er mange forbehold – blandt andet er det uvist, hvor lang tid vaccinerne virker.

- Vaccinen fjerner ikke alt. Vi kommer til at fastholde vores anbefalinger, som vi ved, virker. Også for de vaccinerede, siger Søren Brostrøm.

