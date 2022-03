Danmark vil bruge milliarder på at styrke Forsvaret

DANMARK:Danmark skal hvert år fra 2024 til at bruge flere penge på forsvarsudgifter, indtil udgifterne i 2033 når to procent af bruttonationalproduktet (bnp) i Danmark.

Det har regeringen aftalt med Venstre, De Konservative, De Radikale og SF, oplyser statsminister Mette Frederiksen (S) søndag.

- De sidste ti dage har verden ændret sig, siger hun.

- Der var et Europa inden 24. februar. Og et andet efter.

De to procent af bnp er en målsætning, som landene i Nato-alliancen aftalte at arbejde hen imod i 2014. Danmark har dog endnu ikke indfriet den målsætning.

Det nuværende forsvarsforlig, der udløber med 2023, efterlader forsvarsudgifterne på 1,5 procent af bnp.

- Slut med at være naive

Finansministeriet har tidligere oplyst Folketinget, at hvis Danmark i 2030 skulle bruge to procent af bnp på forsvarsudgifter, ville det betyde, at der skal bruges 18 milliarder mere, end det hidtil har været planen.

Ifølge statsministeren skal de voksende forsvarsudgifter betales ved at lade staten køre med et underskud. Derfor skal budgetloven ændres, oplyser statsministeren.

Statsministerens vurdering deles af Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen.

- Verden er ændret, og der er krig i Europa. Et frit land er invaderet, siger han.

- Det slut med at være naive.

Syv milliarder kroner nu

I forbindelse med den aftale, som regeringen har lavet med Venstre, De Konservative, De Radikale og SF, bliver der lagt syv milliarder kroner til at håndtere den nuværende sikkerhedssituation.

Det fortæller statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde søndag.

- Vi har i fællesskab besluttet at afsætte syv milliarder kroner over de næste to år til styrkelse af dansk forsvar, diplomati, den humanitære indsats og de afledte konsekvenser, det også kan have for det danske samfund, siger hun.

På pressemødet redegør statsministeren ikke for præcis, hvad de 3,5 milliarder i 2022 og 2023 skal dække af udgifter.

Det nuværende forsvarsforlig udløber med 2023, og et nyt forsvarsforlig, hvor man aftaler Forsvarets udgifter, vil først træde i kraft 2024. Dermed vil ekstra udgifter indtil da skulle aftales ved siden af et nyt forlig.

I forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine 24. februar har det danske forsvar været i et forhøjet beredskab.

Netmediet har Altinget har tidligere skrevet, at det forhøjede beredskab har betydet yderligere udgifter, som skal dækkes.

Folkeafstemning 1. juni

Regeringen og de fire partier har desuden besluttet, at der skal være en folkeafstemning om Danmarks forsvarsforbehold i EU. Det skal til afstemning 1. juni.

Og så skal Danmark være uafhængig af russisk gas, siger statsministeren desuden på pressemødet.

/ritzau/

Opdateres...