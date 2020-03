- Det har ikke været et trygt rum for mig

KØBENHAVN:Susanne Zimmer er et af de fire folketingsmedlemmer, som mandag forlod Alternativet for at blive løsgængere. Hun lægger ikke skjul på, at hun går på grund af den nye politiske leder, Josephine Fock, som blev valgt af medlemmerne godt en måned siden.

- Vi har faktisk ikke haft så meget tid til at snakke politik, mens Josephine har været politisk leder. Det er ikke blevet prioriteret, siger det nordjyske folketingsmedlem. - Så jeg kan ikke sige, at det er på grund af politisk uenighed, siger Susanne Zimmer om sin udmeldelse.

- Jeg har brug for at have en leder, hvor jeg føler, at der er tillid og troværdighed, og at vi spiller med åbne kort, og at der dermed også kan blive et godt psykisk arbejdsmiljø. Det har der ikke været for mig, siger hun.

Susanne Zimmer beskylder ikke Josephine Fock for rent fysisk at have grebet fat, sådan som beskyldningen har lydt andre steder, mens Fock selv kategorisk har afvist det.

- Det er ikke blevet råbt eller rusket eller noget. Det har bare ikke været et trygt rum for mig at være i, siger Susanne Zimmer.

Hidtil har hun været gruppeformand i Alternativet. Hun ved ikke, om hun vil opstille igen. Hun har ikke tænkt sig at overlade sin plads i Folketinget til en anden fra Alternativet. Derimod satser hun på, at arbejde videre i Folketinget med biodiversitet, miljø, trafik og psykiatri.

Hun håber, at Alternativet vil rejse sig igen og vil så overveje at melde sig ind igen, måske hvis der kommer en ny politisk leder i stedet for Josephine Fock.

Alternativet har nu kun ét medlem af Folketinget, Torsten Gejl, som tidligere var valgt i Nordjylland. Josephine Fock er ikke medlem af Folketinget.