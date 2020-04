DMI: Så flot bliver vejret på Dronningens fødselsdag

NORDJYLLAND:I dag er det Hendes Majestæt Dronningens 80 års fødselsdag.

Og selv om det - mod sædvane - ikke bliver fejret med pomp og pragt og menneskemylder på Amalienborgs slotsplads, går den store dag ikke upåagtet hen. Heller ikke vejrmæssigt.

DMI/Danmarks Meteorologiske Institut - som vel i dag nærmest kan kalde sig "kongelig hofleverandør" - leverer i hvert fald en solsmilende vejrudsigt til både Margrethe og alle os andre.

Vi har udsigt til en solrig dag, også i Nordjylland. Her kan temperaturerne nå op på 8-12 grader, og nattens luftige vejr med kraftige vindstød afløses af let vind, som sikkert nok skal få mange flag til at blafre anerkendende.

I aften fortsat sol, og i nat klart vejr med temperaturer ned til mellem frysepunktet og tre graders varme, lyder meldingen fra DMI på denne dronningefødselsdags-dag.

