Du er blevet testet for corona, du har ikke fået svar: Hvad nu?

NORDJYLLAND:Efter vi forleden skrev om, hvordan man i de forskellige systemer prioriterer i hvilken rækkefølge, der bliver analyseret coronatests, har vi fået en håndfuld henvendelser fra læsere, der har oplevet, at de slet og ret ikke har fået svar.

Og hvad gør man så?

Et fælles element i alle henvendelser, vi har fået, er, at det drejer sig om tests foretaget i Testcenter Danmarks system; det der på officielsk hedder Samfundssporet. Altså tests, der er blevet foretaget uden henvisning fra en læge.

Den del af testsystemet er det Statens Serum Institut, der er ansvarlig for, og på spørgsmålet om, hvad man gør, er svaret meget enkelt:

- Hvis ikke man har fået et svar på sundhed.dk efter 72 timer, så skal man bestille tid til en ny test - eller også gå ned og få taget en test et af de steder, hvor man kan gå ind fra gaden uden at bestille tid i forvejen, siger Christian Howard-Jessen, der er presserådgiver hos Statens Seruminstitut.

Når det går galt med tests, der aldrig kommer svar på, så er det langt overvejende fordi, det prøveglas, som prøven bliver lagt i, af en eller anden grund ikke bliver koblet sammen med et cpr-nummer.

Prøveglasset har et nummer, og når prøven er blevet taget, så bliver glasset scannet og registreret på den aktuelle borgers cpr-nummer, så man efterfølgende kan slå borgeren op, når glasset lander på et laboratorium for at blive analyseret. I nogle tilfælde går den registrering altså galt, og så står bioanalytikeren med et ejerløst reagensglas.

Hvor mange det drejer sig om, det ved man ikke hos Testcenter Danmark. Systemet registrerer ikke de tilfælde.

- Vi kender ikke tallet. Vi ved, at der er nogen, der aldrig får et svar, men vi ved altså ikke, hvor mange. Det er måske 100 om ugen, det drejer sig om, men det er rent anekdotisk - det skal dog ses i sammenhæng med, at vi tester flere end 30.000 om dagen, så i forhold til det samlede antal tests, så er det promiller, vi snakker om, siger Christian Howard-Jessen.

Måden tingene fungerer på, betyder i øvrigt, at man ikke skal være bekymret for, at der et eller andet sted ligger et reagensglas med ens cpr-nummer på, hvis man ikke får svar. Sammenkoblingen mellem prøveglas og borger sker alene elektronisk.

Eftersom Testcenter Danmark ikke kan spore sig tilbage til de borgere, der aldrig får et svar, så har man ikke mulighed for at tilbyde en ny test i en slags fast track. Så anbefalingen er altså meget klar: Gå ned og få lavet en ny, hvis du ikke har fået svar efter 72 timer - og den hurtigste løsning kan være at få den taget på et af de testcentre, hvor man ikke skal bestille tid på forhånd.

Det råd har dog den svaghed, at centrene i Aalborg, Hjørring og Thisted kræver tidsbestilling, så bor man i en af de byer, så er man nødt til at køre efter det. Du kan se, hvor testcentrene uden tidsbestilling - og deres åbningstider - er på dette link eller i faktaboksen nedenfor (steder og tider i boksen er gældende pr. 18/9 - de kan ændre sig. Linket er altid opdateret).

Her kan du blive testet uden at bestille tid Brovst (tirsdage) Du behøver ikke bestille tid - du møder bare op. HUSK at medbringe Sundhedskort og hold afstand, når du står i kø. Tirsdage kl. 10-17 Adresse Jammerbugt Sundhedshus Den tidligere sygehusadministrationsbygning Sygehusvej 6 9460 Brovst Brønderslev (fredage i lige uger) Du behøver ikke bestille tid - du møder bare op. HUSK at medbringe Sundhedskort og hold afstand, når du står i kø. Fredage i lige uger kl. 10-17 Adresse Brønderslev Hallerne Knudsgade 15 9700 Brønderslev Dronninglund Du behøver ikke bestille tid - du møder bare op. HUSK at medbringe Sundhedskort og hold afstand, når du står i kø. Torsdag d. 17 september kl. 9-17 Fredag d. 18 september kl. 9-17 Lørdag d. 19 september kl. 9-17 Søndag d. 20 september kl. 9-17 Adresse Dronninglund Hallen Rørholtvej 18 9330 Dronninglund Frederikshavn, Arena Nord Du behøver ikke bestille tid - du møder bare op. HUSK at medbringe Sundhedskort og hold afstand, når du står i kø. Onsdag d. 16. september kl. 10-16 Fredag d. 18. september kl. 10-16 Onsdag d. 23. september kl. 10-16 Fredag 25. september kl. 10-16 Adresse Idrætshallen ved Arena Nord Indgang fra Rimmens Allé 35 9900 Frederikshavn Frederikshavn, Paradiskajen (torsdage i ulige uger samt hver lørdag) Du behøver ikke bestille tid - du møder bare op. HUSK at medbringe Sundhedskort og hold afstand, når du står i kø. For lokale og rejsende / locals and travellers Torsdage i ulige uger kl. 10-17 Lørdage kl. 10-15 Adresse Paradiskajen (ved trappetårnet) Frederikshavn Havn 9900 Frederikshavn Hirtshals (søndage) Du behøver ikke bestille tid - du møder bare op. HUSK at medbringe Sundhedskort og hold afstand, når du står i kø. Søndage kl. 9-17 Ekstratest: Mandag den 14. september kl. 9-17 Adresse Havnegade 26 9850 Hirtshals Hobro (mandage) Du behøver ikke bestille tid - du møder bare op. HUSK at medbringe Sundhedskort og hold afstand, når du står i kø. Mandage kl. 10-17 Adresse Aalborg Universitetshospital, Hobro Stolbjergvej 8 Bygning F 9500 Hobro Læsø (torsdage i lige uger) Du behøver ikke bestille tid - du møder bare op. HUSK at medbringe Sundhedskort og hold afstand, når du står i kø. Torsdage i lige uger kl. 10-14 Adresse Jobcentrets lokaler Byrum Hovedgade 56 9940 Læsø Mors / Frøslev (fredage i ulige uger) Du behøver ikke bestille tid - du møder bare op. HUSK at medbringe Sundhedskort og hold afstand, når du står i kø. Fredage i ulige uger kl. 11-17 Adresse Frøslev Skole (nedlagt) Elsøvej 240, Frøslev 7900 Nykøbing Mors Skagen Du behøver ikke bestille tid - du møder bare op. HUSK at medbringe Sundhedskort og hold afstand, når du står i kø. Onsdag d. 16. september kl. 10-14 Adresse Skagen Rådhus Sankt Laurentii Vej 87 9990 Skagen Sæby Du behøver ikke bestille tid - du møder bare op. HUSK at medbringe Sundhedskort og hold afstand, når du står i kø. Fredag d. 11. september kl. 9-17 Adresse Sundhedshus Sæby Benyt indgangen i gavlen til venstre for hovedindgangen Stygge Krumpens Vej 4 9300 Sæby Ålbæk Du behøver ikke bestille tid - du møder bare op. HUSK at medbringe Sundhedskort og hold afstand, når du står i kø. Onsdag d. 16. september kl. 15-17 Adresse Ålbæk Kulturhus Møldamvej 9B 9982 Ålbæk Aalborg Lufthavn (kun for rejsende) Du behøver ikke bestille tid - du møder bare op. HUSK at medbringe Sundhedskort og hold afstand, når du står i kø. OBS! Kun for rejsende / Passengers only Aflysninger af test: Test er aflyst kommende datoer: Lørdag d. 19 september Søndag d. 20 september Mandag d. 21 september Onsdag d. 23 september Lørdag d. 26 september Søndag d. 27 september Faste ugedage Mandage kl. 16-20.30 Onsdage kl. 16 – 18.30 Lørdage kl. 11.15-12.15 Søndage kl. 11.15-12.15 Adresse Aalborg Lufthavn Ny Lufthavnsvej 100 9400 Nørresundby Test på balkonen / auf dem Balkon / on the balcony Aars (onsdage) Du behøver ikke bestille tid - du møder bare op. HUSK at medbringe Sundhedskort og hold afstand, når du står i kø. Onsdage kl. 10-17 Adresse Messecenter Aars Messevej 1 9600 Aars VIS MERE

I nogle tilfælde ender en analyse af en test med, at testen ikke kan bruges - i fagsproget siger man, at den er inkonklusiv - og så der skal tages en ny. I de tilfælde ved systemet dog, hvem reagensglasset så at sige tilhører, og man får en besked via sundhed.dk om, at testen skal tages om.

I det andet spor - Sundhedssporet - som Region Nordjylland er ansvarlig for, har det kontor i regionen, der håndterer testsystemet, haft for travlt til at kunne nå at svare til denne artikel. Vi vender tilbage med en separat artikel om manglende svar i den del af systemet. Idet der altså ikke har været nogen af henvendelserne, der har handlet om fejl i Region Nordjyllands system.