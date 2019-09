Eks-politiker bliver præst i Lindholm

NORDJYLLAND:Den mangeårige radikale politiker Ninni Lodahl Gjessing vender efter flere årtiers pause tilbage til præstegerningen. Hun er netop ansat som sognepræst i Lindholm Sogn i Aalborg Kommune.

Det er et embede, der ikke omfatter en bolig, så den 59-årige Ninni Lodahl Gjessing beholder sin private base i Næsbydale i Vesthimmerland, hvor hun også fortsat driver galleri.

Ninni Lodahl Gjessing er uddannet teolog og virkede i 13 år som sognepræst i Ranum.

- Jeg havde ikke troet, at jeg igen skulle være sognepræst. Men jeg kan mærke, at det er helt rigtigt for mig nu, også fordi jeg i mellemtiden har fået en livserfaring, der er nyttig i samtalerne med mennesker i kirkeligt regi. Samtidig lader jobbet sig forene med mit virke som maler. Jeg har fri om mandagen, og da maler jeg, siger hun.

Ninni Lodahl Gjessing var i sammenlagt 16 år byrådsmedlem i Løgstør og Vesthimmerland. Hun sad desuden i otte år i regionsrådet, hvis næstformand hun var. For tre år siden stoppede hun i politik og regnede egentlig med, at hun nu skulle være kunstner og galleriejer på fuld tid. Men et vikariat i Lindholm lokkede, og det har nu ført til en fastansættelse i et sogn, hvor hun føler sig meget godt tilpas.

Hun er stadig medlem af Radikale Venstre, men er ikke aktiv i partiet.

- Det er vigtigt at kunne give slip, når man tager fat på noget nyt, siger hun.