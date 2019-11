Elever tog en arbejdsdag i en god sags tjeneste

NORDJYLLAND:I år er det første gang nogensinde, at Operation Dagsværk sætter fokus på handicap. Det betyder, at når danske elever i år giver en dag af deres uddannelse, er de med til at sikre, at unge med handicap i Uganda kan få en. I Uganda er der omkring to millioner unge med handicap, og 90 procent af dem gennemfører ikke en uddannelse.

Projektet har til formål at skabe bedre vilkår for unge med handicap, blandt andet gennem rollemodeller, erhvervsuddannelser og oplysning om handicap i Uganda.

Det arbejde gav Nora Victoria Corfits Johansen og Victor Søndergaard fra Hasseris Gymnasium en hjælpende hånd, da de brugte onsdagen i Aalborg Zoo, hvor de "lavede" julegaver.