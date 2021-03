Eleverne i 1.g og 2.g får lov til at komme i skole

NORDJYLLAND:For at skolerne i de genåbnede regioner ikke står tomme i 3.g’ernes skriveperiode, får uddannelsesinstitutionerne nu mulighed for at lade et tilsvarende antal andre elever møde på skolen til undervisning i stedet.

Det oplyser Undervisningsministeriet.

3.g elever på uddannelsesinstitutioner i genåbnede områder må i øjeblikket have 50 procents fremmøde. Nogle af disse elever skriver i perioden slut januar til starten af maj deres større skriftlig opgave (SRP/SOP) i to uger. Denne opgave kan de skrive hjemmefra.

Dermed opfylder ministeriet det ønske, som Venstres nordjyske folketingsmedlem Anne Honoré Østergaard fremlagde for en uges tid siden - med nøjagtig samme begrundelse: at skolerne ellers kommer til at stå tomme.

- Jeg er så glad for, at flere af eleverne nu kan vende tilbage til skolen og det sociale liv, der følger med. Det har de brug for, og det har de fortjent. De unge må ikke miste håbet – de skal kunne se, at der er et liv efter coronaen. Vores børn og unge er fornuftige og ansvarsfulde, og i Venstre tror vi på, at de fortsat vil vise hensyn til hinanden og smitterisikoen.

- I Venstre har vi jo længe kæmpet for, at flere børn og unge skal tilbage til hverdagen. Det betyder, at vi bliver nødt til at tænke kreativt. Når 3.G’erne alligevel er hjemme for at skrive opgave, står skolerne tomme. Det skal vi selvfølgelig udnytte. Derfor er jeg glad for, at regeringen endelig er gået med til at udnytte den kapacitet, vi har til rådighed, så flere elever kan vende tilbage til skolen, siger Anne Honoré Østergaard.

Også undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil er glad for, at man kan sende "de små" gymnasieelever tilbage i skole i de genåbnede regioner.

- Jeg er glad for, at vi giver muligheden, så gymnasierne kan udnytte tomme lokaler, når det giver mening for dem. Det skal være sundhedsmæssigt forsvarligt, men jo mere tid vi kan proppe ind, hvor eleverne kan komme tilbage og være sammen med deres klassekammerater, jo bedre, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Epidemikommissionen har indstillet, at restriktioner på de gymnasiale uddannelser kan lempes i en begrænset periode, så elever, som ikke er omfattet af genåbningen, kan møde frem med samme antal, som de 3.g’ere, der i perioden skriver opgave hjemmefra.

Det forventes, at der udstedes regler herom med ikrafttrædelse onsdag 17. marts.