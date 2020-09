Er du tissetrængende? Sådan kan corona-udbrud opspores hurtigere

NORDJYLLAND:Antallet af coronamittede i Danmark stiger, også i flere nordjyske kommuner.

Nu er der udviklet et nyt "værktøj" til at opspore coronasmitte hurtigere. Dermed får sundhedsmyndighederne mulighed for at gribe tidligere ind mod udbrud.

Når du går på toilettet, efterlader du spor af, hvordan din sundhedstilstand er. Din afføring kan indeholde spor af coronasmitte længe før du selv opdager, at du er smittet.

Ned i toilettet

- Hvis man er syg eller smittet med Covid-19, vil man udskille noget via sin afføring. Det ryger i toilettet, ud i kloakken og videre til spildevandsanlæg, fortæller Per Halkjær Nielsen, professor i miljø og bioteknologi ved Aalborg Universitet, til Radio4 Morgen.

Her kan du blive corona-testet i Nordjylland Flere steder i Nordjylland kan du blive testet for coronasmitte. Du kan både blive testet, hvis du ikke har symptomer, eller hvis du føler dig syg. Region Nordjylland har en opdateret oversigt over, hvor du kan blive testet. Se oversigten her (klik). VIS MERE

Test fra firmaet Eurofins kan påvise spor af coronasmitte i spildevandet og give et fingerpeg om, hvorvidt et større smitteudbrud er ved at starte.

- Man kan se, om et udbrud er på vej. Man kan spore det i afføringen, så snart en person er smittet og endnu ikke syg, påpeger professoren fra Aalborg Universitet.

Hurtigere varsel

Han understreger, at resultaterne fra målinger i spildevandet bør sammenholdes med de testresultater, man får fra de hvide telte rundt om i landet. Det er de telte, hvor borgere frit kan komme og blive testet for coronasmitte, selv om de ikke har symptomer.

Kombinationen af de to test-typer - dels af spildevand, dels dem fra de hvide telte - kan måske give et tidligere varsel om stigende smittetal.

- Det vil formentlig påvise smitte nogle dage eller en uge før folk begynder at blive syge, vurderer Per Halkjær Nielsen.

Du kan høre hele radioindslaget fra Radio4 Morgen her (varer ca. 6:30 min.):