Færre finder sig i psykisk vold

De seneste år er der kommet langt større fokus på psykisk vold. Antallet af samtalegrupper for mennesker, der er - eller har været - udsat for psykisk vold, vokser, og i april 2019 fik vi en straffelovsbestemmelse, der betyder, at psykisk vold kan straffes med bøde eller op til tre års fængsel.

Begge dele glæder den daglige leder af Exitcirkelen Jylland, Camilla Dremark.

Det sker overalt

- Det større fokus gør, at det går op for flere ofre, at de har været udsat for psykisk vold - et omfattende samfundsproblem, der sker indenfor alle sociale lag og miljøer.

Som Camilla Dremark ser det, har loven en vigtig signalværdi.

- Den er med til at anerkende, hvor store alvorlige konsekvenser det har at være udsat for psykisk vold.

Exitcirklen er en privat organisation, der blev stiftet i 2014. Udgangspunktet er, at der er for få steder at gå hen, hvis man er udsat for psykisk vold. Krisecentrene er tit overfyldte og for mange for grænseoverskridende at kontakte.

Derfor har Exitcirklen oprettet den ene samtalegruppe efter den anden - blandt andet i Aalborg. Snart er der 11, og målet er at være landsdækkende.

Der er et behov, konkluderer Camilla Dremark.

Svært at bevise

- Vi kontaktes hele tiden. Omfanget af psykisk vold er stort, men svært at bevise. Derfor er mange tilbageholdende med at melde den.

At der kun er faldet en enkelt dom for psykisk vold, siden den nye lovbestemmelse trådte i kraft sidste år, ser Camilla Dremark ikke som et udtryk for, at problemerne er små. Tvært imod. Det viser bare, at psykisk vold kan foregå meget subtilt.

- Det kan være svært at få greb om, hvad der sker. Også for omgivelserne.