Fire nordjyske kommuner er i top 10 over de mest forgældede: Har du en høj gældsfaktor?

NORDJYLLAND:Er din gæld større end den burde være i forhold til din indtægt? Hvis den er, har du en høj gældsfaktor - ligesom en del andre nordjyder.

OECD har udråbt Danmark til at være verdens mest forgældede nation, og sammenligningstjenesten Mikonomi.dk har brugt nye tal fra Danmarks Statistik til at beregne husstandenes gennemsnitlige gældsfaktor i samtlige danske kommuner:

Gentofte og Dragør kommuner har den højeste gældsfaktor på 2,19, mens Brøndby Kommune ligger i bund med en gældsfaktor på 1,08. Fire nordjyske kommuner ligger i top 10.

Jo mere, man tjener, jo mere kan man låne - også uden at ende i luksusfælden. Derfor giver det ikke så meget mening udelukkende at kigge på gælden.

- Gæld har længe været en betydelig post i danskernes privatøkonomi, og det er meget usandsynligt, at du i dag kan komme gennem livet uden at optage nogen form for gæld, fastslår Adam Bistrup fra Mikonomi.dk.

Sådan beregner du din gældsfaktor Gældsfaktor udregnes ved at dividere din husstands samlede gæld med din husstands samlede indkomst før skat. Kilde: Mikonomi.dk VIS MERE

Tendensen er, at indtægt og gældsfaktor følges ad. Høj indkomst = høj gældsfaktor, lav indkomst = lav gældsfaktor. Men der er ifølge Mikonomi.dk også andre parametre, der spiller ind på gældsfaktoren. Den kan ligge højt, uden at det er problematisk.

6 grunde til ikke at være nervøs for en høj gældsfaktor i din kommune:

1. Huspriserne lokalt

Den største post i danskernes gæld er fast ejendom. Ifølge Danmarks Statistik går 71% af danskernes gæld til realkreditinstitutter. Hvis huspriserne i kommunen er højere end andre kommuners, vil det hæve gældsfaktoren.

2. Andelen af lejeboliger

Gældsfaktoren er mindst i og omkring de store byer. Det skyldes, at der er mange lejeboliger og dermed en mindre andel af borgere med boliggæld.

3. Mange tilflyttere

Hvis et stigende antal borgere flytter til kommunen, vil flere påtage sig ny gæld for at finansiere et boligkøb. Da gælden er helt ny, vil beløbet i øjeblikket være markant højere end i husstande, som har afdraget i over 20 år.

4. Mange fraflyttere

Modsat vil flere fraflyttere påvirke husstandenes gennemsnitlige gældsfaktor i nedadgående retning, fordi gælden fra fast ejendom vil blive indfriet i den fraflyttede bolig og flyttet over til en købt bolig i anden kommune.

5. Gennemsnitsalder

Hvis husstanden er meget ung, vil restbeløbet i gælden ikke være nedbragt endnu = høj gældsfaktor. I en ældre husstand vil gælden ofte være nedbragt markant = lav gældsfaktor.

6. Formue

Undersøgelsen fokuserer på gældsfaktoren, og der er ikke taget højde for husstandenes formue eller aktiver, som også har indflydelse på husstandens kreditværdighed og låneevne.

Oversat til private forhold

Flere af punkterne kan uden videre "oversættes" til privatøkonomiske forhold, hvor det mest afgørende i de fleste tilfælde er, om man bor i ejerbolig.

- Ved køb af bolig er man i størstedelen af tilfældene nødsaget til at påtage sig en markant gæld, hvorimod, når man bor til leje, vil man oftest ikke have påtaget sig denne gæld, påpeger Adam Bistrup.

- Desuden vil en ung husstand ikke have afdraget meget på gælden endnu. Og modsat, fortsætter han.