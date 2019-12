Flere sprogstuderende får alligevel mulighed for at blive kandidater

NORDJYLLAND:For et par uger siden meddelte Henrik Halkier, der er dekan for det humanistiske fakultet på Aalborg Universitet (AAU), at universitetets bacheloruddannelser i tysk, og de to uddannelser i international virksomhedskommunikation på tysk og spansk, ville lukke for optag fra september 2020.

I den forbindelse ansøgte AAU styrelsen for forskning og uddannelse om flytning af retskrav for bacheloruddannelserne i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk, og den ansøgning har styrelsen nu godkendt.

De studerende protesterede efter fakultetet besluttede at lukke de tre sprogfag. Arkivfoto: Martin Damgård

Det betyder, at bachelorstuderende på international virksomhedskommunikation i tysk og spansk fra september 2021 vil været garanteret optagelse på AAU’s kandidatuddannelse i culture, communication and globalization (CCG) i stedet for optagelse på den nuværende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation tysk eller spansk.

- Vi havde oprindeligt ansøgt om at ændre retskravet fra september 2020, men gennem dialog med de studerende blev det klart, at mange studerende på 5. semester var meget langt i deres planlægning af, hvilken kandidatuddannelse de ønsker at fortsætte på, og det ville derfor være for kort et varsel at ændre retskravet allerede fra næste år, forklarer Henrik Halkier i en pressemeddelelse.

- Det meddelte jeg derfor styrelsen, og det ønske har de imødekommet i deres godkendelse af vores ansøgning.