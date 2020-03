Flytning af fyr udløser "den nordjyske Cavling-pris"

NORDJYLLAND:Hele verden så med, da Rubjerg Knude Fyr i efteråret 2019 blev flyttet 70 meter – og nu udløser flyttearbejdet også en journalistpris.

Kommunikationsmedarbejder Mette Ring fra Hjørring Kommuner har således fået tildelt Maren-prisen 2019, der er den regionale udgave af Cavling-prisen - et kollegialt skulderklap fra de nordjyske journalister i Dansk Journalistforbund.

Mette Ring stod over for en gigantisk opgave med flere udfordringer, da det blev besluttet, at flytte fyret.

Maren-prisen, der er Nordjyllands svar på Cavling-prisen blev overrakt ved en fest i Aalbog Hallen.

Hvordan får man mest mulig pressedækning ud af en begivenhed, der kræver masser af planlægning for medierne, når man ikke kender datoen før få dage forinden? Hvordan får man plads til tv-biler, radiosendevogne og tungt udstyr i et fredet område med halvanden kilometer til nærmeste parkeringsplads?

Fik historien ud over rampen

Trods de mange arbejdsopgaver fik Mette Ring løst opgaven. Fra første dag viste hun et overblik, der gjorde, at Hjørring Kommune fik det optimale ud af fyr-flytningen.

Det var ganske vist fra starten en god historie: ”Lokal murermester Kjeld Pedersen flytter det ikoniske fyr”. Men det var Mette Ring, der fik historien ud over rampen til både lokale, nationale og internationale medier.

Hele verden fulgte med

Ud af de mere end 100 akkrediterede journalister, der fulgte flytningen af fyret den 22. oktober i sandet ved Rubjerg Knude, var mange fra den udenlandske presse. Heriblandt Sveriges Radio og ARD fra Tyskland, amerikanske CNN, britiske BBC og tyske Bild.

Maren-prisen består af en skulptur, som Mette Ring modtog lørdag aften.

På dr. dk blev livestreamingen med 250.000 brugere en af årets mest sete liveudsendelser og 56 europæiske tv-kanaler brugte DR’s optagelser af fyrets flytning.

På tv2nord.dk var der seere fra 20 forskellige lande på transmissionen, blandt andet fra Sydafrika, Australien og Brunei.

Mette Ring klarede opgaven med at styre pressen helt alene, og hendes kommunikationsarbejde i forbindelse med flytning betyder, at journalisterne i Nordjylland nu har tildelt hende Maren-prisen.

Prisen bliver hvert år tildeles en journalist eller kommunikationsmedarbejder fra Nordjylland, der har leveret et særligt stykke arbejde i årets løb.