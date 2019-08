Forskere: El-nettet kan sagtens klare en million elbiler

ENERGI: Det er lidt af en myte, at el-nettet ville bukke under, hvis de danske billister i stor stil skiftede til elbiler.

Når man kigger på tallene, er el-nettet faktisk ikke en hindring for, at Danmark kunne få en million elbiler på vejene i 2030, konkluderer forskere fra Danmarks Tekniske Universitet/DTU i et nyt videnskabeligt studie.

Det skriver ph.d.-studerende Andreas Thingvad i en artikel i mediet Forskerzonen , der er en del af Videnskab.dk.

- El-nettet kan sagtens levere den nødvendige energimængde, hvis det foregår på tidspunkter, hvor der ikke allerede er maksimalt forbrug, skriver Andreas Thingvad fra DTU Elektro i artiklen på Videnskab.dk.

Belastningen er spredt ud over dagen

I tidligere studier har forskere gået ud fra, at alle billister oplader deres biler på samme tid.

Men både data fra bilfabrikanten Nissan og de de danske transportmønstre peger på, at belastningen af el-nettet er langt mere spredt ud over dagen.

Selv hvis man antager en 'worst case'-belastning af el-nettet, hvor folk kun oplader hjemme, er det kun de steder i landet med lavest kapacitet, der ville få kortvarige problemer med overbelastning, hvis alle skiftede til elbil, konkluderer forskerne.

- Hvis man har forskellige elpriser i løbet af døgnet, kan man 'nudge' folk til at oplade på de ’rigtige’ tidspunkter. Det gør Radius eksempelvis allerede, skriver Andreas Thingvad fra DTU Elektro i artiklen på Videnskab.dk.

Svarer til strømforbrug fra datacentre

Den samlede mængde strøm, som elbilerne skulle bruge, er heller ikke et uoverkommeligt problem for el-nettet, skriver den danske forsker.

Hvis man skulle bruge strøm til al privat transport i Danmark, ville det medføre en stigning i det nationale elforbrug på 25 procent.

Selvom det er en stor stigning, er det faktisk sammenligneligt med den forventede stigning i strømforbruget på grund af de mange nye datacentre, der bliver etableret i Danmark.

- Tager vi højde for, at ikke alle oplader samtidig, og giver dem incitamenter til at lade på forskellige tidspunkter, er der altså intet til hinder for, at det nuværende danske el-net kan forsyne én million elbiler, som kun ville være 38 procent af de biler, vi har i dag, skriver Andreas Thingvad fra DTU Elektro i artiklen på Videnskab.dk.

