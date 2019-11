Hackerne lurer: Din robotstøvsuger kan bruges imod dig

DANMARK:Støvsugeren sættes i gang med et enkelt klik på telefonen, vaskemaskinen er indstillet til at starte på klokkeslæt i appen, og ringeklokken er koblet op til et kamera, der viser, hvem der står foran hoveddøren.

Boligen bliver i stigende grad koblet til nettet, men det giver ikke kun nye muligheder - det giver også et væld af nye bagdøre ind i dit hjem.

- I Danmark er der en udvikling i retning af, at kriminaliteten flytter sig fra gader og stræder og ind i folks netværk. Og det bliver yderligere forstærket af, at vi fylder hjemmet med små minicomputere, siger seniorjurist Anette Høyrup fra Forbrugerrådet Tænk.

Det får nu Tænk til at søsætte kampagnen "Spørg, før du køber", som skal klæde dig på, så du ikke fylder hjemmet med potentielle fælder.

Vær kritisk

Det drejer sig først og fremmest om at være kritisk, inden du handler. It-sikkerhedsspecialist Peter Kruse fra CSIS råder til at undersøge markedet og læse anmeldelser af sikkerheden, før du køber.

- Se efter, om der følger opdatering af software med, og hvor længe de garanterer sådan en licensperiode. For når den udløber, er de ikke længere forpligtet til at levere opdatering til produktet, forklarer Peter Kruse.

- Vælg gerne en producent, der automatisk holder produktet opdateret, så du ikke skal gøre det manuelt. Også selv om det er irriterende, at du så ikke lige kan bruge i produktet i ti minutter, siger han.

Vi er bange for hackere - Tre ud af fire har et internetforbundet produkt som robotstøvsuger, smart-tv eller en ringeklokke med kamera. Det kaldes også Internet of Things (IoT). - Mere end hver anden er bekymret eller meget bekymret over, at produkterne i hjemmet indsamler information om dem og deler oplysningerne med andre. - Samtidig er to ud af tre bekymrede for, at deres produkter kan hackes. Kilde: undersøgelse foretaget af Forbrugerrådet Tænk. /ritzau fokus/ VIS MERE

Skift kodeord

Når du har købt dit nye internetopkoblede produkt, skal du ikke bare kyle manualen ud.

Brug lidt tid på at sætte dig ind i sagerne, og sørg for at få skiftet kodeordet, så det ikke bare er fire nuller.

- Husk, at man nogle gange får det, man betaler for. Vælger man det billigste og lader være med at læse manualen, så er det en tikkende bombe, siger Peter Kruse.

Hvis ikke du sikrer dit udstyr ordentligt, kan det nemlig blive brugt imod dig.

Har du for eksempel sat et kamera op for at højne sikkerheden, kan du risikere, at andre hacker sig ind for at se, hvilke sager der kunne være værd at stjæle i dit hjem.

Videresælger dine data

Et andet aspekt af sikkerhed handler ikke om folk udefra, der vil ind, men dem, du selv har givet adgang - nemlig producenten.

For en stor del af forretningsgrundlaget for mange virksomheder er dine personlige data, så de kan sælge dig endnu flere produkter.

Hvis du ikke ønsker, at producenten skal vide alt om dig, kan du fravælge, at der skal sendes data "til forbedring af produktet" eller diagnostik til producenten.

Anette Høyrup råder til kritisk at gå alle apps igennem og se, hvad de har adgang til. For skal støvsugeren virkelig have adgang til gps'en i din telefon, og skal vaskemaskinen kunne se kontakterne i din telefonbog?

/ritzau fokus/