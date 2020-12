Her er Brostrøms guide til nytårsaften i en coronatid

Sørg for god hygiejne

Stil håndsprit frem.

Der bør være let adgang for alle til håndvask med vand og flydende sæbe samt engangshåndklæder. Der bør ikke anvendes fælles håndklæde eller fælles sæbestykker. Portionsanret maden og kransekagen. Undgå fælles skåle med snacks, chips og slik.

Sørg for at have bordkort eller andet, der sikrer, at gæster ikke deler glas o.l. Lad desuden være med at dele nytårsryslere/nytårshorn o.l.

Gør rent og luft ud

Sørg for hyppig rengøring af kontaktpunkter både før og efter, men også gerne undervejs.

Undgå at dele udstyr, der vanskeligt kan rengøres mellem brugere, fx tablets og nytårshatte.

Luft jævnligt ud i løbet af aftenen.

Sørg for en nytårsfejring, der sænker risikoen for smittespredning

Hvis I fx vil synge nytåret ind, så sørg for, at der er 2 meter mellem jer. Overvej, om det er nødvendigt at synge, om I kan lytte i stedet, eller om I kan nynne med. Undgå selskabslege og dans med højt aktivitetsniveau med andre end dem, du deler hustand med.

Skru ned eller sluk for baggrundsmusikken, da høj musik kan få folk til at tale højere, eller rykke tættere sammen, for at kunne høre.

Overvej, om du eller én eller flere gæster skal holde sig ædru og have særligt fokus på, at alle har mulighed for at overholde de smitteforebyggende anbefalinger.

Kilde: Sundhedsstyrelsen