Heunicke advarer om Sverige - som har relativt færre corona-dødsfald

KØBENHAVN:Sverige havde torsdag eftermiddag noteret færre corona-dødsfald end Danmark i forhold til befolkningens størrelse i de to lande.

Alligevel brugte sundhedsminister Magnus Heunicke (S) netop Sverige som advarsel, da han torsdag argumenterende for, at det skal være muligt at forbyde, at over to personer samles i Danmark.

- Det er for tidligt at sige, at vi slap let. De seneste tal fra den svenske hovedstad og delstater i Tyskland viser, at det eneste, vi ikke skal gøre, er at tøve, sagde ministeren.

Stockholm, hvor sygdommen er længst fremme i Sverige, havde onsdag 18 dødsfald på et enkelt døgn.

Det svenske samfund kører ikke på helt så lavt blus som Danmark og bekæmper ikke sygdommen med forbud, men havde dog stadigt relativt set syv færre dødsfald end Danmark på landsbasis.

Heunicke nævnte nabolandet under en folketingsdebat, hvor endnu et hasteforslag om corona blev behandlet. Der var bred opbakning til forslaget.

Flere ville dog have præciseret, hvilke undtagelser, der er for det skrappe krav om at kun to mennesker må være sammen i Danmark, medmindre de er i familie. Der var også flere krav om dommerkendelse, før politiet kan gå ind i private hjem, hvis for mange er samlet.

En gammel ven må godt besøge en døende på hospice, selv om de ikke er i familie, forklarede ministeren.

Et forbud andet end par på gaden skal kunne indføres hurtigt, hvis myndighederne mener, at det er nødvendigt, mener ministeren.

- De skal kunne rykke, præcis når det er nødvendigt, sagde han henviste til, at der sidste weekend havde været problemer med for mange samlet udendørs.

Først skal loven dog på plads. På mandag andenbehandles forslaget i Folketinget, efter at det har været i udvalg.

Nye Borgerlige: Lad det ligge

Den eneste, som ikke mere eller mindre kunne godkende lovforslaget med nogle ændringer, var Nye Borgerliges ordfører Lars Boje Mathiesen.

- Lad forslaget ligge, indtil regeringen har forklaret, hvorfor der er behov for det nu, sagde han.

Han spurgte forgæves ministeren, hvad der var af nye tal eller sundhedsfaglige begrundelse for de nye stramninger. Ministeren afviste hans forslag om at udsætte den endelige vedtagelse af forslaget, til der viser sig behov for mere stramning.

I forvejen er det forbudt at samles flere end 10 personer til offentlige arrangementer.

Magnus Heunicke mener, at flere forbud skal kunne sættes hurtigt ind for at bremse smittespredning.

Sammenligningen mellem de danske og de svenske dødstal er på baggrund af, at Sverige har 10,1 millioner indbyggere, mens Danmark har 5,8 millioner indbyggere.

Det corona-relaterede dødsfald, som hele tiden ændrer sig, var torsdag eftermiddag på 66 i Sverige og 42 i Danmark. Forskellige lande og forskellige byer kan være på et forskelligt stadium i udbredelsen af virusset.

De svenske sundhedsmyndigheder lagde torsdag op til at lade afgangselever i gymnasiet komme tilbage fra fjernundervisning for at kunne tage eksamen.