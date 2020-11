Heunicke: Første vacciner til Danmark omkring nytår

DANMARK:– Hvis alt går vel, kan vi have den første vaccine i Danmark i slutningen af året eller begyndelsen af næste år, siger Thomas Senderovitz, direktør i Lægemiddelstyrelsen.

Men han understreger, at intet i så fald skal gå galt i godkendelsesprocessen.

Når de første coronavacciner bliver godkendt, vil de første vacciner blive tilbudt ældre, kronisk syge og ansatte i sundheds- og plejesektoren, som har patientkontakt.

Det fortæller sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde.

Han fortæller, at alle personer i Danmark, Grønland og på Færøerne på sigt vil få tilbudt en gratis vaccine. Det vil være frivilligt, om man vil tage vaccinen.

- Vi får ikke vacciner til alle på samme tid. Der vil komme forsyninger løbende.

- Når vi har vaccinerne godkendt til brug i Danmark, så har vi en gamechanger. Vi får et nyt våben. Det vil give os mulighed for at komme hurtigere tilbage til et normalt samfund, siger han.

Kommer til at revidere planerne løbende

Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, fortæller om Danmarks vaccineplan på pressemødet.

– Vi har længe været i gang med planlægningen på tværs af myndighederne.

– Men vi kommer løbende til at revidere vores planer.

– Jeg håber og vil glæde mig til, at vi får leveret vacciner til Danmark op til jul, siger Søren Brostrøm.

– I samme øjeblik vaccinen lander på dansk jord, begynder vi ikke nødvendigvis at vaccinere, siger han og henviser til godkendelse og distribution af vaccinerne.

Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, fortæller, at nogle grupper muligvis ikke skal vaccineres – i hvert fald ikke i første omgang.

– Typisk vil der være tale om, at børn og gravide ikke er omfattet af godkendelsen, siger han

Cirka halvanden million danskere prioriteres, når vaccinen mod covid–19 skal udrulles i Danmark, fortæller direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm.

Det drejer sig om ældre mennesker, yngre mennesker med kroniske sygdomme samt frontpersonale i sundhedsvæsnet.

– I første fase kan vi desværre ikke bruge de vanlige kanaler, som vi bruger til vaccinationsindsatser i Danmark, siger direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm på pressemødet.

– Den første udrulning er nødt til at køre på en anden måde end eksempelvis influenzavaccinerne.

– Vi er nødt til at prioritere meget præcist i starten, og vi er nødt til at sikre, at der er vaccine til dem, der tilbydes vacciner, og at der ikke er noget spild, siger han.

Vigtigt: Ingen tvang

Hver borger skal have vaccinen mod coronavirus to gange.

– Det er meget vigtigt for os som sundhedsmyndighed at sige, at det her bliver frivilligt, siger direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm om vaccinetilbuddet i Danmark.

– Der bliver ikke tale om tvang.

Indtil videre er der ikke godkendt nogen vacciner på verdensplan – bortset fra en russisk, som der fra flere sider er sat spørgsmålstegn ved.

De tre medicinalselskaber Pfizer, Moderna og AstraZeneca er længst fremme i udviklingen af vacciner. I store forsøgsstudier har selskaberne påvist høj effekt.

Den Europæiske Lægemiddelstyrelse (EMA), der skal godkende vaccinen i EU, er ved at se på data fra forsøgsstudier fra de tre selskaber med henblik på at evaluere, om de kan blive godkendt.

Chefen for EU-Kommissionen, Ursula von der Leyen, sagde i sidste uge, at godkendelser af vaccinerne fra Pfizer og Moderna kan komme i slutningen af december, hvis alt går glat.

/ritzau/