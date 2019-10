Husk det nu: Derfor skal du stille på uret i nat

DANMARK: Efteråret er godt i gang, og det betyder, at vi skal omstille os til normaltid - også kaldet vintertid.

Her kan du se, hvorfor:

- Hvert efterår stilles urene en time tilbage, så vi kommer tilbage til normaltid, også kaldet vintertid, efter syv måneder med sommertid.

- Den formelle betegnelse for tiden om vinteren er dansk normaltid - DNT. I international sammenhæng svarer det til den koordinerede universaltid (UTC) plus en time. UTC er det, der tidligere har været omtalt som Greenwich Mean Time - GMT.

- Sommertiden varer fra sidste søndag i marts til sidste søndag i oktober.

- Om efteråret skal uret stilles en time tilbage fra klokken 03.00 til klokken 02.00. Vi får med andre ord en ekstra time det ene døgn. Om foråret skal uret stilles en time frem fra klokken 02.00 til klokken 03.00.

- Som følge af det vil det være lysere, når man skal på arbejde mandag morgen i forhold til samme tidspunkt på døgnet ugen forinden.

- Omkring 70 lande har indført ordningen med sommertid.

- Sommertid blev første gang indført af Østrig og Tyskland i 1916 for at spare energi og dermed olie, som var knap på grund af Første Verdenskrig.

- En række europæiske lande, herunder Danmark, fulgte trop 21. maj samme år.

- Sommertiden kom igen fra 1940 til 1948, da Anden Verdenskrig fandt sted.

- Ordningen blev først permanent i Danmark i 1980.

- Efter en standardisering i EU i 1996 har vi sommertid fra sidste søndag i marts til sidste søndag i oktober. Resten af året har vi dermed normaltid.

- Reglerne om sommertid er fastlagt i EU-direktiv 2000/84/EF. Ifølge direktivet skal EU-Kommissionen hvert femte år offentliggøre sommertidens start og slut for de kommende fem år.

Kilder: Den Store Danske, Eur-lex og Ritzau