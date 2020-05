Hvelplund om Frederiksen: - Jeg synes ikke, hun gjorde det rigtige

INDLAND:Da statsminister Mette Frederiksen (S) lukkede Danmark ned på et pressemøde 11. marts, sagde hun, at det var på myndighedernes anbefaling.

Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, stod ved siden af, så de fleste antog, at det var sundhedsmyndighederne, hun henviste til, især da det også handlede om netop en sundhedsrisiko, coronavirus.

Jyllands-Posten gennemgår fredag, at Sundhedsstyrelsen IKKE havde de skrappeste midler med i sine anbefalinger. Brostrøms styrelse havde IKKE anbefalet nedlukning og brug af tvang, som kom med i hastelovgivningen. Anbefalingerne bestod af mindre indgribende forslag som hygiejne, hjemmearbejde og beskyttelse af ældre og udsatte. Grænselukning var ikke en anbefaling.

Enhedslisten har som regeringens støtteparti bakket meget loyalt op om regeringens beslutninger i corona-krisen. Opbakningen gælder ikke Mette Frederiksens fremstilling af, hvor meget myndighederne stod bag det meget kraftige indgreb.

Det siger partiets sundhedsordfører, Peder Hvelplund fra Hjørring. Enhedslisten opfattede Mette Frederiksens "myndighederne" som sundhedsmyndighederne.

- Jeg synes ikke, at hun gjorde det rigtige. Jeg synes, at det var politisk uklogt ikke klart at understrege, at det her var en beslutning, der gik længere, end hvad sundhedsmyndighederne anbefalede, siger han.

Hvilke andre myndigheder?

Mette Frederiksen sagde ikke decideret "sundhedsmyndighederne" på det historiske pressemøde. Hun ville fredag ikke fortælle, hvilke andre myndigheder, der kunne være tale om. Det kunne også kunne være Styrelsen for Patientsikkerhed eller politiet.

Statsminister Mette Frederiksen på vej ud fra pressemødet onsdag aften den 11. marts, da hun fortalte om nedlukningen af Danmark. Foto Martin Sylvest/Ritzau Scanpix.

Venstre indkalder hende til samråd for at få at vide, hvilke andre myndigheder end sundhedsmyndighederne, der kan være tale om under en sundhedskrise.

Trods kritikken af statsministeren for ikke at fortælle hele sandheden, så bakker Peder Hvelplund og Enhedslisten fortsat fuldt op om de indgreb, der skete. Det var en ukendt sygdom, og man skulle gribe hurtigt ind.

- Hvis Mette Frederiksen havde sagt, at vi skulle gå længere end myndighederne, så tror jeg også, at vi havde bakket op om det, siger han og henviser til de mange dødsfald i Italien på daværende tidspunkt.

- Vi har også kritiseret både sundhedsministeren og statsministeren for, at det med vedtagelsen af hastelovgivningen ikke kom til at fremgå tydeligt, at det her ikke var bakket op af Sundhedsstyrelsen, siger Hvelplund.

Sundhedsministeren, Magnus Heunicke, har erkendt, at det var en fejl, som ikke vil gentage sig, påpeger Peder Hvelplund.

Han mener, at de danske initiativer har været fornuftige og givet et godt resultat i sammenligning med andre lande.

Færre norske dødsfald

Norge har imidlertid haft under det halve antal corona-dødsfald pr. indbygger end Danmark og uden tvangslukning af caféer, restauranter og indkøbscentre.

Derfor er der også brug for en havarikommission, som kan klarlægge, hvordan Danmark kom til at stå i den kritiske situation, mener Peder Hvelplund, som ser et flertal for undersøgelsen.

Perioden inden coronaen kom til Danmark skal også undersøges, så det bliver klart, hvorfor der blandt andet manglede værnemidler og mulighed for test.

