INDLAND:Det sommerland, der havde håbet på den traditionelle åbning af sæsonen i påsken, fik en slem skuffelse, da statsminister Mette Frederiksen (S) mandag meddelte, at den delvise lukning af Danmark fortsætter til netop efter påske. Bliv hjemme, lyder opfordringen. Corona-epidemien kan endda betyde, at lukningen bliver forlænget endnu mere, da toppen af epidemien er ikke set endnu.

Spørgsmålet er ikke bare, hvornår Danmark åbner igen. Spørgsmålet er også, hvem der skal beslutte det. Hvem skal genåbne Danmark ? Hvad skal kriterierne være?

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom er ikke i tvivl om, hvem der slår coronaen ned. Foto fra Twitter.

Spørger man DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, er der ingen tvivl. På en ny plakat står statsministeren med et lysende sværd. Teksten lyder: "CORONA KRIGEN - Mette force be with you".

Den fremstilling af Mette Frederiksen som den enlige, frelsende superwoman falder ikke i god jord hos alle andre partier, som i huj og hast har bakket op om mindretalsregeringen. De stemte for at gøre det muligt at begrænse den grundlovssikrede forsamlingsfrihed og at tvangsbehandle borgere.

Alle partier stemte også for de hjælpepakker, som kan sende flere hundrede milliarder kroner ud i samfundet for at bremse en hurtigt voksende kø af arbejdsløse. Det var ikke tiden til at være smålig, selv om nogle måske holdt sig for næsen, da de stemte.

Bag enigheden i Folketinget ligger imidlertid også en forventning hos nogle af støtterne om, at de bliver taget med på råd, når landet skal åbnes op igen, måske gradvis. De vil ikke bare forelægges noget, som de er tvunget til at sige ja til, medmindre de ville beskyldes for at bringe landet i fare.

Nogle har oplevet en forbedring i regeringens opførsel. Venstre forsynede sin opbakning til regeringen med et forbehold i et betænkningsbidrag, så ansvaret for grove fejl placeres for regeringen. Den må selv tage ansvar for, hvad og hvornår der skal åbnes igen.

Hvad koster en genåbning i liv?

Beslutningen kan blive tung, fordi man da kender mere til omkostningerne i både penge og liv. Der vil foreligge erfaring til at skønne, hvor mange liv, det for eksempel koster at åbne restauranterne igen. At vente til corona er udryddet med en vaccine kan tage år.

Oppositionen bakker nok op regeringen udadtil, men den er stadig opposition, når det gælder om at holde øje med alvorlige fejl hos regeringen, især hvis den den ikke handler efter sundhedsfaglige råd, hvad den ikke hele tiden har gjort. Hvis Mette Frederiksen vil være superwoman, får hun også superansvaret. Blandt regeringens støttepartier er holdningen blødere. Og regeringen har en voldsom opbakning til sin håndtering i meningsmålinger.

Mette Frederiksen sagde selvsikkert mandag, at Danmark har reageret hurtigere end andre lande. Og hun advarede specifikt mod at tage på skiferie i Sverige. Her bruger myndighederne mere anbefalinger end tvang og forbud i kampen mod smitten. Borgerne hamster toiletpapir som i Danmark, men landet er ikke lukket ned i helt samme grad.

Til gengæld talte statsminister Stefan Löfven (S) i fredags i telefon med den sydkoreanske præsident Moon Jae-i, fordi Sydkorea har haft succes med at bekæmpe corona. Omvendt har Danmark tidligere afvist koreanske tilbud om hjælp, hvilket sundhedsminister Magnus Heunicke undskyldte mandag. Foreløbig ligger de danske og svenske dødstal på samme niveau.