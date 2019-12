Hver tredje nordjyde tror på økonomisk vækst i 2020

NORDJYLLAND:Nordjyderne går optimistiske ind i 2020 - i hvert fald, når det gælder udsigterne for deres egen økonomi.

Næsten hver tredje nordjyde regner med, at deres økonomiske situation i 2020 bliver bedre end i 2019, mens kun 12 pct. tror, den bliver dårligere. Og to tredjedele regner med at kunne spare penge op i det nye år. Det viser en Panel Nordjylland-måling, som Jysk Analyse har lavet for NORDJYSKE Medier op til årsskiftet.

Mads Ruby, der er administrerende direktør hos Jysk Analyse, tolker svarene fra panelet sådan, at nordjyderne tror, at 2020 økonomisk set bliver bedre end 2019.

- Al snak om, at en ny recession, en ny finanskrise lurer om det næste hjørne, preller tydeligvis af på nordjyderne, siger han.

Han konstaterer, at 56 pct. forventer, at deres økonomi i 2020 bliver uændret i forhold til 2019. Ser man på dem, der forventer forandringer, tror samlet set 31 pct., at deres økonomiske situation vil forandre sig til det bedre, mens kun 12 pct. tror, den bliver dårligere. At der er en overvægt på 19 procentpoint af nordjyder, der forventer fremgang i økonomien, vidner om en ”klar optimisme i landsdelen,” siger Mads Ruby.

Kilde: Jysk Analyse

Ser man nærmere på tallene, er der dog forskelle. Kvinderne er en kende mindre optimistiske end mændene. Og så er der betydelige geografiske forskelle:

I Thisted og Morsø kommuner er der ikke ret stor forskel mellem det antal, der forventer fremgang, og dem, der forventer dårligere økonomi. I Thisted forventer 20 pct. bedre økonomi, mens 16 pct. forventer en dårligere økonomisk situation, og på Mors tror 22 pct. på fremgang, mens 18 pct. forventer dårligere økonomi. I disse to kommuner er optimismen altså ikke nær så udtalt som i eksempelvis Vesthimmerland, som er dén kommune i Nordjylland, hvor flest tror på et 2020, der økonomisk set bliver bedre end 2019. I Vesthimmerland siger samlet set 45 pct., at de tror, økonomien bliver bedre - for de allerfleste (44 pct.) dog ”kun” lidt bedre.

I Jammerbugt Kommune tror mange også på et godt 2020: Her svarer samlet set 38 pct., at de forventer at have flere penge mellem hænderne næste år - 17 pct. tror, at deres økonomi bliver ”meget bedre”, mens 21 pct. forventer, at den bliver ”lidt bedre”.

Få frygter at miste jobbet

Om man tror, at ens privatøkonomi bliver bedre eller dårligere, hænger for mange sammen med ens jobsituation. I målingen af nordjydernes forventninger har hele panelet deltaget - uanset om de er i job eller ej, studerer eller er på pension. Vi bad efterfølgende de paneldeltagere, der i øjeblikket er i job, om at svare på, hvordan de ser på deres jobmæssige situation i 2020. Langt de fleste føler sig trygge på dette felt: 86 pct. svarer, at de føler sig sikre på fortsat at være i job, mens syv pct. svarer, at de er bekymrede for at miste jobbet i 2020. Hertil kommer to pct., der forventer at gå på pension i 2020, mens fire pct. svarer ”ved ikke”.

Kilde: Jysk Analyse

Også på dette felt er der kommuner, der skiller sig ud. Det er panelmedlemmerne i Brønderslev og Morsø Kommuner, der føler sig mest trygge på at forblive i job. Henholdsvis 98 og 96 pct. svarer her, at de tror, de beholder jobbet næste år. Størst usikkerhed er der blandt panelmedlemmerne i Hjørring Kommune. Her svarer hele 23 pct. - altså næsten hver fjerde - at de er bekymrede for at miste jobbet i 2020. I Rebild Kommune giver 13 pct. det samme svar.

En tredje måde, når man skal måle forventninger til et nyt år, er at se på, om nordjyderne forventer at kunne spare op. En tredjedel af det samlede panels medlemmer er helt overbevist om, at de i 2020 vil spare op, en anden tredjedel svarer ”ja, måske”, mens den sidste tredjedel ikke forventer at spare op.

Kilde: Jysk Analyse

Stærk økonomi

Såvidt altså nordjydernes forventninger til deres egen privatøkonomi i 2020. Hvis man ser på det overordnede billede - og får Per Sønderup, ordførende direktør i Jutlander Bank, til at give sit bud på situationen ved årsskiftet, så har ”nordjyske privatkunder samlet set aldrig haft det bedre end nu økonomisk”.

- Rådighedsbeløbet har aldrig været så stort, og man har aldrig sparet så meget op, siger han.

Det sidste - at opsparingen vokser - er hverken banker eller erhvervslivet så begejstrede for. Her så man hellere, at pengene blev brugt og derved skabte nye job.

- Under finanskrisen var der nogle, der skrabede bunden eller kunne se bunden nærme sig. Det har, også hos andre end dem, der blev ramt, understøttet den opfattelse, at vi ”nok hellere må passe på pengene, så vi er polstret, hvis det skulle ske igen,” mener Per Sønderup.

Men er det egentlig ikke klogt nok at lære af erfaringerne og være lidt forsigtig?

- Jeg tror, der er meget psykologi i det. Forsigtighed er godt nok, men i dag oplever vi, at mange er overforsigtige. Man vil nødig bringe sig selv i en situation, hvor man ikke kan klare sig. Det sidder dybt i mange. Uden sammenligning er det lidt som efter Anden Verdenskrig, hvor mange i årevis blev ved med at hamstre, så man ikke kom til at mangle noget, hvis nu ... Der er heldigvis en del, der handler sommerhuse og campingvogne, men for samfundsøkonomien ville det være godt, hvis flere brugte lidt flere af de penge, de har stående i banken.

Usikker verden

Men kan vi efter din mening være sikre på, at der ikke lurer et nyt økonomisk tilbageslag om hjørnet?

- Alle centralbankchefer og også den danske nationalbankdirektør vurderer, at den lave rente, vi har nu, vil vi have de næste 10 år. Så faktuelt har vi en rigtig stærk økonomi, og alt tyder på, at det vil vi have mange år endnu. Jeres måling understøtter jo også, at mange tror på fremgang, og kun ret få frygter at miste jobbet.

Hvorfor tror du så, vi alligevel er så tilbageholdende med at bruge penge og tværtimod - for to tredjedeles vedkommende - venter at spare penge op i 2020?

- Jeg tror, forsigtigheden hænger sammen, at vi i disse år oplever en usikker verden. Økonomien er i dag bundsolid, men der jo rundt om os i verden kræfter, vi måske ikke har så stor tiltro til. Hvis nogen ude i verden går grassat, kan det selvfølgelig vende op og ned på tingene, også på økonomien. Jeg tror, dét er den væsentligste grund til, at mange holder tilbage med at bruge penge. For det skyldes - for de allerfleste - ikke, at de ikke har penge, de godt kunne bruge, siger Per Sønderup.