Hvordan havnede Mette Frederiksen i en firebande af budgetbisser i EU

INDLAND:Den tidligere socialdemokratiske statsminister Helle Thorning-Schmidt ville have Danmark i kernen af EU. Den nuværende statsminister, hendes partikammerat Mette Frederiksen, er medlem af en lille klub af fire rige lande, som vil forhindre, at EU giver genopbygningsstøtte til de sydeuropæiske lande, som er hårdest ramt af corona.

Vi taler om astronomiske 5600 milliarder kroner til EU-Kommissionens afbødningsstrategi over for den voldsomme økonomiske nedtur og mange arbejdsløse, som er en realitet nu.

Danmark danner front med budgetbisser som Østrig, Holland og Sverige mod den en genoplivet akse af Tyskland og Frankrig, som vil have EU-Kommissionen til at optage lån, som kan gives som bistand.

Ud over at være solidariske vil Tyskland og Frankrig også gerne være sikre på, at landene i Sydeuropa i fremtiden også har råd til at købe tyske og franske varer.

Sparebanden, som Danmarks klub kaldes, vil højst være med til at udlåne penge, der skal betales tilbage.

Ser vi bort fra sparelinjen er de fire landes regeringschefer uenige på mange andre områder. Det gælder udlændinge, Rusland, udvidelse af EU og politik i øvrigt. Holland har en liberal regering, Østrig en konservativ.

Mette Frederiksens har angiveligt et nært forhold til den konservative, østrigske kansler Sebastian Kurz, som er kendt for sin hårde kurs mod flygtninge.

Pudsigt selskab

Østrig er et pudsigt selskab, mener tidligere departementschef og ambassadør Ulrik Federspiel i Politiken. Samme sted siger, tidligere EU-ambassadør Poul Skytte Christoffersen, at han er skuffet over, at Danmark ikke har den samme fornemmelse for at tage ansvar som Tyskland og Frankrig.

Og stjerneøkonomen for nogle socialdemokrater, Thomas Piketty, mener, at Danmark, Holland og Østrig risikerer at blive set som den europæiske families store egoister.

Den nuværende danske linje er noget anderledes end under en anden af Mette Frederiksens forgængere, Poul Nyrup Rasmussen (S). Han stod i 2000 stod for boykot af Østrig på grund af hård udlændingepolitik.

I sin ungdom var Mette Frederiksen betaget af Afrika, som hun flere gange rejste til og studerede på universitetet. Hun ændrede syn på meget. Men hvordan er hun lige frem havnet i et selskab, som Nyrup foragtede ?

Dansk Folkeparti spøger

En af forklaringerne er Dansk Folkeparti. Mette Frederiksens vej til magten sidste år var at genvinde tabte vælgere fra Dansk Folkeparti. At begynde at uddele penge til sydeuropæiske lande vil være give Dansk Folkeparti et åbent mål at score i.

Firebanden er en uhellig alliance, som i hvert sit land har til formål at vise modstand mod, at EU bruger flere penge. Hvis de ikke kan blokere for en aftale, som Tyskland-Frankrig ønsker, kan de satse på at få den ændret, så de selv slipper billigere på en eller anden måde.

Politik er uhellige alliancer. Danmark og Sverige, som har holdt sine grænser åbne for andre EU-borgere under corona-krisen, er ikke de hjerteligste naboer i øjeblikket. Danmark er lukket for svenskere uden gyldig grund, mens danskere kan køre til Bornholm og deres svenske ødegård og tilbage - dog med risiko for at skulle vente i timer ved den danske grænsekontrol på Øresundsbroen.

Regeringen har lovet nyt i grænsestriden senest fredag. Genopbygningsstriden vil tage noget længere tid.