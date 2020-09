Hvorfor får nogen hurtigere corona-svar end andre? Få hurtigt svar her

NORDJYLLAND:Hvis du ikke selv er blevet testet for coronavirus, så kender du helt sikkert en, der er. Dine kollegaer kender også nogen, og både Ib og Lone testet i lørdags, men Lone fik svar allerede søndag og Ib først mandag morgen. Og hvorfor er der egentlig forskellige svartider på tests, for de blev jo begge testet i Hjørring, og ...

En samtale, der minder meget om den, har vi haft flere gange på redaktionen, og vi har set den udfolde sig mange steder på de sociale medier, så nu satte vi os for at finde svaret: Hvordan hænger det egentlig sammen med svarene på de coronatests og den tid, det tager før de kommer?

Og svaret er som i så mange andre af livets store spørgsmål: Det kommer an på.

Coronatestene kører i to spor (faktisk tre, men det tredje er kun relevant for sundhedsfagligt personale, der bliver testet i forbindelse med deres job): Sundhedssporet og samfundssporet.

Sundhedssporet

Sundhedssporet er det regionerne, der er ansvarlige for, og det er den del af det store testapparat, der håndterer borgere, der bliver henvist til test fra deres egen læge - eller vagtlægen - fordi de har symptomer, der kan være tegn på, at de har Covid19.

Her er svaret, at når der er forskel på svartiderne, så er det fordi, der bliver prioriteret i prøverne.

- Der prioriteres afhængigt af, hvor syge borgerne er, og dermed hvor afgørende det er med hurtigt svar. Der er et meget stort prøvetal, og derfor er det nødvendigt at prioritere de mest hastende prøver først, siger Malene Møller Nielsen, der er kontorchef for patientforløb og økonomi i Region Nordjylland.

Det er den henvisende læges bemærkninger til henvisningen, der afgør prioriteringen - ikke det personale, der foretager testen.

Så hvis du går og snøffer med 37,9 og har lidt udefinebart ondt i den ene albue, så kommer du til at vente længere end naboen, der har åndedrætsbesvær, gigantisk hovedpine, 40 i feber og ondt i hele kroppen.

Samfundssporet

I det andet testspor, samfundssporet, hvor man kan dukke op og blive testet uden en henvisning fra en læge, hvis ellers man er fri for symptomer, bliver der ikke prioriteret, lyder svaret fra Statens Serum Institut. Prøverne bliver analyseret i den rækkefølge, de kommer ind og bliver taget.

Men - det betyder ikke nødvendigvis, at en test foretaget lørdag klokken 12.33 bliver analyseret før den test, der blev foretaget klokken 12.56. Prøverne bliver nemlig analyseret flere steder, både på SSIs eget laboratorium og på regionernes laboratorier, så hvor lang tid der går med et svar i samfundssporet er lidt et udslag af tilfældigheder. Hvor travlt er der lige på den dag på det laboratorium?

Man tilstræber dog, at alle har svar dagen efter, de har fået taget en prøve, men da der kan være meget travlt, er det ikke altid, at det sker.

Så der lander den altså: Hvis har kraftige og alvorlige symptomer, så bliver din test hastet igennem systemet - hvis du bliver testet uden symptomer, så er der et eller andet element af tilfældighed i, hvor hurtigt det går.

Og det er, når alt kommer til alt, nok meget godt, at det er sådan, der bliver prioriteret.