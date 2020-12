Julegaven vi kan give hinanden

Det er mørkt i øjeblikket. Faktisk har december indtil videre kun budt på godt en times solskin eller knap syv minutter om dagen. Mørkt er det også, fordi de samme dage har budt på et andet, konstant stigende tal. Seneste rekordtal hed 3132. Antallet af nye smittetilfælde med coronavirus på ét døgn.

Derfor strammede regeringen og sundhedsmyndighederne også grebet, og nedlukkede 31 nye kommuner, heriblandt Aalborg, så næsten 80% af landet er delvist lukket ned. Det er forståeligt med en smittekurve, der bare fortsætter med at stige.

Smittespredning er et kapløb, hvor det er klart nemmere, hvis man er foran. Især med en højtid forude, hvor frygten for, at danskerne slækker på forsigtigheden, nok er ganske reel.

Julen risikerer at blive coronaens fest. Statistik fra efterårsferien taler sig tydelige sprog. Vi slapper af, når vi holder fri. Også fra corona-rådene.

Nu er julen jo fyldt med traditioner, som vi bare ikke kan undvære. Og når Statens Serum Institut drister sig til at stille spørgsmålet, om det nu også en god idé at tage fra en del af landet til en anden for at holde jul, så kender vi godt det svar, der oftest kommer til at gælde: Ja, selvfølgelig! For sådan har det altid været, det ligger fast. Altså siden det blev sådan.

Faktisk er der lidt rod med datoen. Jesu fødsel estimeres både til 18. november 3 år før vor tidsregning, hvis man bruger den romerske kalender, mens den ægyptiske peger på 6. januar i år 2 før … Kristi fødsel. Nogen peger sågar på 28. marts, men så lang tid kan vi jo ikke vente. Nu har det jo heller ikke altid handlet om Jesus.

Egentligt var julen en midvinterfest, som handlede om solens genkomst og frugtbarhed i det nye år. Vikingerne fokuserede mest på mad og mjød, og generelt har mange af vores nutidige traditioner baggrund i den førkristne fest. Blandt andet julegaverne.

Julen kan altså godt være anderledes. Og øverst på ønskesedlen i år står lys – både fra solen og i kampen mod pandemien. Derfor er de bedste julegaver, vi kan give hinanden enkle: Begrænse sammenkomster. Ikke blande os på kryds og tværs. Undgå, at vi alle står tætpakket i det samme supermarked 22. december. Huske en muligvis lettere hysterisk hygiejne og afstand.

Det er ikke som det plejer og det er irriterende. Men det er tallet 3132 også. Og modsat de syv minutters sollys, er det et tal, vi kan påvirke.

Hvis vi derimod insisterer på at holde julen, som vi plejer, risikerer vi at få det stik modsatte af, hvad vi ønsker os.