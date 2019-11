Kjempebra!: Nordjyske lærere vinder pris

Det kniber med undervisningen i norsk og svensk, fordi faget bliver nedprioriteret af underviserne, som ofte ikke føler sig tilstrækkeligt klædt på til at varetage undervisningen i nabosprogene. Det er en af konklusionerne i det projekt, der nu har sikret de to UCN-dimittender; Line Meldgaard Børjesson, og Inge Bro Sørensen prisen for årets bedste bachelorprojekt blandt lærerstuderende. Det skriver UCN i en pressemeddelelse.

Der var i alt blevet indstillet 65 lærere og lærerstuderende til årets uddeling, men det var altså de to nordjyske, nyuddannede lærere der løb med førstepræmien i kategorien bachelorprojekt.

Projektet tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt dansklærere. Den viser blandt andet, at en stor del af lærerne ikke opfatter nabosprogsundervisning som "obligatorisk", og op mod 40 procent af de lærere, som blev spurgt i undersøgelsen, svarede, at de ikke er kompetente til at forestå undervisning i nabosprog.

Lærerprofession.dk, som uddeler prisen, er stiftet af landets professionshøjskoler og Fagbladet Folkeskolen. Dommerkomitéen består af uvildige lærere, skoleledere, skolechefer, undervisere fra læreruddannelsen og forskere.

Line Meldgaard Børjesson er i dag lærer på Søndre Skole i Hobro og Inge Bro Sørensen underviser på Dronninglund Skole.