Kø ved teststeder får regionen til at sætte ind

NORDJYLLAND:Flere nordjyder lader sig teste for corona. Det betyder, at der lige nu på nogle tidspunkter og på enkelte teststeder opleves kø. Region Nordjylland indsætter derfor flere podere, og kommer samtidig med en opfordring til nordjyderne.

- Hvis man har mulighed for det, så vil vi kraftigt anbefale, at man kommer uden for spidsbelastningsperioden, hvis man vil undgå kø. Det vil sige, at man ikke kommer mellem 12 og 13.30, og at man ikke kommer ved åbnings- og lukketid, siger Jacob Bertramsen, kontorchef i Sundhedsplanlægning i Region Nordjylland.

Han fortæller, at det på trods af en opskalering ikke er muligt at undgå kø i netop spidsbelastningen, da der lejlighedsvist dukker rigtig mange nordjyder op.

- Vi har ikke nogen interesse i, at der kommer kø, og test er stadig et vigtigt redskab i forhold til smitteinddæmningen, hvorfor vi selvfølgelig følger udviklingen tæt og holder øje med, om der er behov for yderligere opskalering, siger Jacob Bertramsen.

Opskalering er i øvrigt på vej – der kommer nemlig et nyt teststed til Dronninglund og til Hadsund, hvor der vil være åbent enkelte dage om ugen. Alle åbningsdage og åbningstider for alle teststeder kan ses på www.rn.dk/coronatest

Lige nu testes der knap 5.000 nordjyder hver dag. Antallet af nordjyder, der lader sig teste, har været støt stigende i løbet af de sidste par uger.

Både med og uden tidsbestilling

Da der på nogle af de nordjyske teststeder ikke er mulighed for at dele en kø op mellem folk med og uden tidsbestilling, har regionen besluttet, at syv teststeder ikke længere kører med tidsbestilling. Det vil sige, at det kun er muligt at dukke op uden tidsbestilling – og regionen opfordrer til, at det sker uden for spidsbelastningsperioden. De syv steder er Dronninglund, Støvring, Brovst, Brønderslev, Nykøbing, Læsø og Hadsund.

Det er muligt at komme både med og uden tidsbestilling i Skagen, Frederikshavn, Hjørring, Thisted, Aalborg, Hobro og Aars. Her vil folk med tidsbestilling komme foran folk uden tidsbestilling.

Se alle teststeder og testmulighederne på www.rn.dk/coronatest