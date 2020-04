Kollerup kæmper mod svensk firma - og dansk sport

INDLAND:Få har møbleret Danmark som IKEA. Reoler, borde, stole. De står bare over det hele. Det er ok pænt og til at betale. Så pyt med, at det er svensk.

Den nordjyske erhvervsminister Simon Kollerup (S) førte krigen mod corona helt ind i de danske stuer, da han gik til angreb på IKEA for mandag at have åbnet forretningerne igen efter at have lukket dem frivilligt i fem uger. Genåbningen var i strid med regeringens anbefaling, mener Kollerup, som dog ikke havde udstedt noget forbud eller påbud.

At indrette sig er en dansk nationalsport på linje med haven. Havecentre og byggemarkeder har hele tiden holdt åbent, så IKEA har sådan set været mere duks.

Derfor er IKEA velegnet som modangreb på Kollerup fra de partier, som vil have Danmark hurtigere i gang. Ministeren går for vidt, når han kritiserer et firma, der følger loven, lyder det fra K, V, LA, NB og RV.

Samtidig pakkes fyresedlerne nu i bundter, senest hos SAS. Endnu et nationalt klenodie, boghandlerkæden Arnold Busck, er fældet af corona-lukningen. Tidligere røg et par nationale stoltheder med Michelin-stjerner.

Hertil kommer, at tilhængerne af strammerkursen, kan komme på en hård opgave, når de under middagen (med bord og stole fra IKEA) og skal forsvare længere nedlukning.

I Norge har der kun været halvt så mange corona-dødsfald relativt som i Danmark. Og i Norge har storcentre og restauranter ikke været lukkede.

Svagt smittet Nordjylland

Der er i hvert fald noget at tale om. Og hvorfor skal man egentlig ikke skelne mellem mere smittede områder som København og svagt smittede områder som Nordjylland (og Malmø/Skåne), når restriktionerne diskuteres?

Mange af restriktionerne, om forsamlinger og grænser, har foreløbigt 10. maj som udløbsdato. Partierne forhandler i øjeblikket om tempoet i genåbning.

Afstand mellem enkeltperson er bredt blevet udråbt som den store forklaring på, at udbredelsen af smitten har været så lav, at det har overrasket både politikere og virologer. Tegningen med kurven, som kunne knække hospitalerne, blev til en ret flad kurve og halvtomme hospitaler.

Skiftende Mølbak

Hvis regeringen åbner for hurtigt op, risikerer den, at det opfattes som en indrømmelse af, at den overreagerede. Det taler for, at det fortsat bliver de små skridts politik. Det kan også begrundes med, at sagkundskaben i skikkelse af Kåre Mølbak, fagdirektør på Statens Serum Institut, advarer om, at sætte det vundne over styr ved hurtig åbning.

Det skal ses i lyset af, at samme Kåre Mølbak sidst i februar sagde, at han ikke ville have problemer med at tage til Norditalien på ferie. Senere talte han om at skabe et immunforsvar i hele befolkningen i et styret tempo.

- Målet med vores strategi er ikke nødvendigvis at stoppe smitten, men det er at opbygge en flokimmunitet på en kontrolleret måde, så sundhedsvæsnet ikke knækker, sagde Kåre Mølbak - inden statsminister Mette Frederiksen aflyste den model.

Statsministeren vil holde det lave blus og den langsomme smittespredning, indtil der er fundet en behandling eller en vaccine, som også kan skabe flokimmunitet - hvis den virker.

Finsk frygt for lav fart

I weekenden fik Mølbak i øvrigt en slags støtte til sin oprindelige holdning om flokimmunitet. Støtten kom fra Finland, som i dødstal også har klaret sig dobbelt så godt som Danmark, med åbne små skoleklasser, men lukkede restauranter og hovedstadsområdet delvist isoleret en tid.

Hvis corona-epidemien er langsom og langtrukken, øges risikoen for, at anden bølge bliver kraftig. Det har det finske Institut for Sundhed og Velfærd, THL - netop skrevet i en rapport til sin regering, ifølge det finske nyhedsbureau STT.

Mere åbning er altså både godt og skidt. Lav fart reducerer risikoen for ulykker, som man kender det i trafikken. Men lav fart betyder som bekendt også, at der gå længere tid, inden man når frem - eller at cyklen lige frem vælter.