Malik lammer: Rederi aflyser alting lørdag

SKAGERRAK:DMI varsler en usædvanlig voldsom storm over Danmark lørdag, og det tager rederiet Color Line allerede nu konsekvensen af, fremgår det er rederiets hjemmeside.

Det er stormen Malik, der rammer specielt det nordlige Danmark og farvandene omkring op ad lørdagen, og det gør den med en en styrke af stærk storm og med vindstød af orkanstyrke. Konsekvensen er, at Color Line allerede fredag aften har aflyst al sejlads lørdag til og fra Danmark.

Umiddelbart er Color Line det eneste rederi, der forlods aflyser al sejlads lørdag på grund af stormen. De er dog ikke de eneste, der aflyser afgange allerede nu.

Fjordline har aflyst afgangen fra Langesund til Hirtshals, der skulle sejle lørdag kl. 16 fra Langesund. Den er udsat til søndag kl. 10 med forventet ankomst til Hirtshals 14.30 søndag. men står man og skal af sted til enten Norge eller Sverige på skiferie og har booket færge lørdag, så er det nok en god idé at holde sig orienteret på rederiernes hjemmesider - samt have sin telefon i nærheden, så sms-varsler om ændringer i fartplanen bliver set.

Risikoen for at de andre rederier, der sejler på Skagerrak og Kattegat er nødt til at aflyse, er i hvert fald til stede.

Stena Line opdaterer info om afgangstider på denne side.

Fjordline opdaterer trafikinformation her.