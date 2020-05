Mange sommerhusejere risikerer sort skærm i juni

Ser du tv via en antenne på et fjernsyn fra før 2012, bør du skrive datoen 2. juni bag øret. Her slukkes det gamle antennesignal nemlig.

Ifølge Kulturministeriet, som står bag informationskampagnen Sort Signal, ventes omkring 150.000 borgere at blive ramt.

De kan deles op i to grupper, fortæller Niels Sennicksen, der er distributionschef hos DR.

- Markedet er delt op i et betalingssegment og et free-to-air-segment, siger han.

Free-to-air gælder alle de kunder, der gratis ser DRs kanaler via en antenne, mens betalingssegmentet består af kunder hos tv-udbyderen Boxer, der som eneste tv-udbyder i Danmark bruger antennesignalet.

Hos Boxer fortæller administrerende direktør Ulf Lund, at man længe har informeret sine kunder om ændringen.

- I snart et års tid har vi kommunikeret ud til vores kunder, at de skal være opmærksomme på denne problematik. Det har vi gjort gennem både nyhedsbreve og konkurrencer, siger Ulf Lund.

Går dit tv i sort? - Forud for ændringerne i antenne-tv-signalet vil der hver aften på DR1 klokken 18.30 og 21 blive vist en rulletekst i dit tv-billede, hvis du modtager et antenne-tv-signal. Ser du ikke denne rulletekst, skal du ikke bekymre dig. - Som udgangspunkt kan et fjernsyn modtage de nye signaler, hvis det er fra 2012 eller nyere. - Vil du være helt sikker, kan du gå ind på kanalplads 88 på dit fjernsyn. Hvis du her kan se teksten "Det virker!", er fjernsynet klar til at modtage det nye signal, og der er ikke grund til at gøre yderligere. Kilde: sortsignal.dk

Da køb af en tv-boks kan være en løsning, valgte Boxer for et år siden at købe 30.000 bokse. Af dem har virksomheden i dag solgt omkring halvdelen.

Det er særligt folk med et ældre tv - fra før 2012 - der er i risikogruppen. Det gælder for eksempel mange sommerhusejere samt ejere af en campingvogn, fortæller Niels Sennicksen.

- Personligt har jeg et sommerhus, hvor jeg har et gammelt fjernsyn stående, der ikke kan tage DVB-T2, og som altså mister signalet fra 2. juni, siger Niels Sennicksen.

Til gengæld er du på den sikre side, hvis du får tv fra udbydere som YouSee og Stofa eller gennem en antenneforening. Det fortæller Thomas Bak, der er landsformand i Forenede Danske Antenneanlæg.

- Har du en leverandør i ryggen i form af en lokal antenneforening eller en leverandør som YouSee eller Stofa, så er det deres opgave at stå for omlægningen, siger Thomas Bak.

Alternativt er der to løsninger på problemet med sort skærm.

- Enten skal du have et nyt fjernsyn, eller også skal du have en boks, som du kan modtage signalet fra, siger Thomas Bak.

Konkret skal du kigge efter et fjernsyn med en indbygget DVB-T2-tuner. Det har alle tv, der er produceret fra 2012 og frem.

/ritzau fokus/