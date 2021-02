Mette Frederiksen åbner for nyt om restriktioner mandag

Statsminister Mette Frederiksen (S) varsler, at der allerede mandag kan komme nyt om, hvordan nogle restriktioner kan løftes.

Det skriver hun i et opslag på Facebook.

- Næste uge kommer til at handle om, hvordan vi forsvarligt kan udfase nogle flere af restriktionerne. Måske regionalt. Mere om det i morgen, når eksperterne har regnet på tallene og mulige scenarier, skriver hun.

Lørdag fortalte regeringen, at den onsdag vil melde ud om, hvordan og hvis nogle restriktioner kan blive løftet.

I den forbindelse blev det fremlagt, at regeringen mandag vil modtage en indstilling fra en ekspertgruppe om, hvad den kan anbefale at lempe, og hvilke restriktioner den anbefaler at fortsætte.

Tirsdag vil sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og justitsminister Nick Hækkerup (S) holde politiske drøftelser med partilederne om lempelser.

Og onsdag vil regeringen "melde ud om, hvorvidt der kan lempes restriktioner, og hvilke restriktioner der vil blive forlænget efter den 28. februar".

Herefter skal Folketingets partier til drøftelser om "en samlet plan for udfasning af restriktioner hen over de næste måneder."

De skal tage udgangspunkt i de brede anbefalinger, som en ekspertgruppe i januar lagde frem om, hvad den vurderede var den bedste rækkefølge at lempe restriktionerne på.

- Foråret spirer frem, og vi går igen mod lysere tider. Jeg er glad for, at vi har fået slået smitten ned i Danmark.

- Men som vi kan se i blandt andet Kolding, er den britiske mutation virkelig en stor udfordring, og det understreger, hvorfor vi skal tilrettelægge den fortsatte genåbning af Danmark forsigtigt og klogt, skriver Mette Frederiksen (S) på Facebook.

Grundet markant og hastigt stigende smitte indførte regeringen omkring jul en markant nedlukning af samfundet. Tidligere i februar måtte de mindste skoleklasser vende tilbage til skolen.

Fortsat er alle større elever dog hjemsendt. Det samme er offentligt ansatte, universiteter, detailbutikker, natteliv, restaurationsbranchen og kulturinstitutioner.

/ritzau/