Militæret sat ind: Sverige bygger felthospital

GÖTEBORG:Corona bliver håndteret meget forskelligt i Danmark og Sverige. Svenske skoler og svømmehaller er stadig åbne, mens gymnasier og universiteter er gået over til fjernundervisning for at begrænse den offentlige transport. Det overordnede råd fra de svenske myndigheder er så vidt muligt at arbejde hjemme og undgå unødvendige besøg hos ældre borgere, som er særligt udsat. Man skal også undgå at røre ved sit eget ansigt og overføre smitte på den måde.

På ét punkt vælger Sverige en mere dramatisk vej end Danmark. For første gang i nyere tid skal det svenske militær bygge et felthospital. Det skal opføres af militæret i Frederikshavns svenske naboby Göteborg. Her ligger de eneste to tilbageværende svenske sygehuskompagnier. Det danske forsvar har ikke tilsvarende planer, oplyser Forsvarskommandoen.

Det svenske felthospital skal opføres på et flyveplads i Uppsala, lidt nord for Stockholm, hvor der er mange corona-smittede.

Det handler om at få så mange senge som muligt til intensiv behandling, fortæller Försvarsmaktens, det svenske forsvars pressesekretær Jesper Tengroth til Göteborgs-Posten. Ifølge avisen handler det om mindst 20 pladser og formodentlig flere. Hvornår de er klar, kan pressesekretæren ikke oplyse.

I forvejen har det svenske forsvar afsat laboratoriepersonale til test for corona. Det foregår i telte, blandt andet ved Sahlgrenska universitetssygehus i Göteborg. Tilsvarende stiller dansk forsvar bestemt kapacitet til rådighed for danske hospitaler.

De 20 eller flere intensivpladser skal ses i forhold til, at Sverige i dag har under 600 intensivpladser med respirator. Tallet er er faldet voldsomt fra 4300 pladser i 1993, skriver en professor i historie, Victor Pressfeldt, i samme avis. Han giver 30 års nyliberale reformen skylden for det voldsomme fald.

I Danmark, hvor befolkningen er mindre, er der knap 900 respiratorer til rådighed, oplyste Sundhedsstyrelsen for nylig - med forbehold for, om de to tal umiddelbart kan sammenlignes.

Sverige har 4,3 millioner flere indbyggere end Danmark. Torsdag eftermiddag nåede det svenske dødstal for coronavirus op på 10 personer, mens det i Danmark kom op på seks dødsfald.

Sverige vil skrue op for antallet af test, oplyste statsepidemiolog Anders Tegnell torsdag på den daglige pressekonference. Kapaciteten sætter en grænse.

- Vi tester så mange vi kan, hele tiden, sagde han.

Når det gælder hyppige pressekonferencer om corona, så ligner Danmark og Sverige hinanden. På et andet punkt er forholdene også ens. Der kan være flere dages ventetid på at få bragt varer ud til den, der vil undgå supermarkedet.