Nogle lande kvæler corona, mens Europa famler

KØBENHAVN:Det er let at forstå, hvorfor statsminister Mette Frederiksen (S) og formodentlig få folk omkring hende ville træffe hurtige og meget synlige beslutninger mod spredning af corona virus covid-19.

Den, der har siddet med et kræftsygt familiemedlem over for lægerne, kender utålmodigheden. Få den aggressive knude fjernet med det samme. Hellere i dag end i morgen.

Lægernes svar er, at det er vigtigere at gøre det rigtige end det hurtige. Derfor er det nødvendigt at vente på resultatet af flere undersøgelser, selv om knuden vokser. Behandlingen skal være den rigtige, hvis den skal holde. Lægerne bestemmer. De har set sygdommen før. De skal ikke genvælges, men kan lade faglige og saglige hensyn komme først.

Mette Frederiksen traf beslutninger uden at følge lægerne i Sundhedsstyrelsen. De kunne ikke se nogen grund til de drastiske og hastebehandlede lovforslag om blandt andet tvangsbehandling - og adgang til private hjem uden dommerkendelse, hvad dog blev forhindret i sidste øjeblik af andre partier.

Sundhedsstyrelsens negative høringssvar om lovindgrebene kom for sent til at blive opdaget af de andre partier, og regeringen gjorde ikke selv opmærksom på dem, inden de blev vedtaget. Lægerne mente, at lovgivningen allerede indeholdt tilstrækkelige instrumenter.

Regeringen har ofte betonet, at det er vigtigt at vente på de rigtige løsninger, for eksempel om tidligere pension og klima. Det er emner af en helt anden karakter, men her er regeringen blevet kritiseret for at trække tiden ud.

Den kan man ikke beskylde den for i coronasagen, hvor faglige vurderinger er sat til side. Sådan en lå heller ikke til grund for, at Danmark lukkede grænsen i lørdags for udlændinge uden gyldig grund.

Statsministerens svar er, at der ikke er tid til at vente på "evidens" - at det er tydeligt, hvad der virker. Samtidig forsøgte hun at tage troværdigheden fra lægerne, fordi de undervurderede risikoen for at sygdommen ville komme til Danmark.

Statsministeren - ikke lægerne - bestemmer i denne sag, hvor Folketinget og det meste af pressen klappede hælene i, i hvert fald i begyndelsen. Ingen ville risikere at se modvillig ud eller mangle samfundssind.

Det samlede resultat kommer først meget senere og vil blive diskuteret hidsigt. Sikkert er det dog, at hele økonomien får et voldsomt slag, der en dag også kan komme til at gå ud over sundhedssystemet, så andre syge kan blive ramt.

Her knækkede de kurven

Spørgsmålet er også, om Mette Frederiksen kunne have fået "evidens" for, at mindre drastiske skridt virker, hvis hun havde ladet sine folk kikke lidt længere ud over grænserne.

Sydkorea var hårdt ramt af covid-19. Allerede for to uger siden havde landet imidlertid knækket kurven med nye smittetilfælde. Det er sket uden at lukke skoler eller arbejdspladser eller grænser, bortset fra borgere fra det kinesiske område, som mistænkes for at være arnested for sygdommen. Det sydkoreanske samfund, som har prøvet alvorlige virusangreb før, er kørt videre. Midlerne har været omfattende brug af test, men også overvågning af persondata, skriver flere medier.

I stedet for at bevogte grænser har sydkoreanske soldater været udkommanderet bevæbnet med håndspray for at spritte dørhåndtag af på skoler.

Taiwan er et andet asiatisk land med smertelig erfaring i virussygdomme. Trods tæt kontakt med Kina er covid-19 holdt nede. Ingen vestlige regeringer har henvendt sig for at spørge, hvordan Taiwan har gjort, fortæller en ledende professor til Financial Times.

I Europa er det idéen om at grænselukning, der spreder sig, lige så hurtigt som sygdommen selv. Grænselukning er i hvert fald til at få øje på. Såvidt vides har ingen ekspert udtalt, at det har mere virkning end en dråbe i havet, når smitten først er begyndt at sprede sig i landet.