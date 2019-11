Nordjyder får mindst medicinsk cannabis: - Der er nærmest ingen evidens for virkningen

Får du cannabis på recept? Så er du sandsynligvis sjællænder. Er du nordjyde, er det bare ærgerligt. I hvert fald, hvis du ser på medicinsk cannabis som et gode - dokumenteret effekt eller ej. Selv om vi nu er næsten to år inde i en forsøgsperiode med medicinsk cannabis, holder mange læger nemlig stadigvæk igen med at udskrive den slags. Især i Nordjylland. Det viser friske tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

Medicinsk cannabis i pilleform. Arkivfoto: Kim Dahl

I Nordjylland har bare 54 læger ordineret cannabis siden forsøgsordningen med medicinsk cannabis blev indført 1. januar 2018.

Det svarer til syv procent af de cannabis-ordinerende læger på landsplan. At nordjyder udgør en mindre del af den samlede danske befolkning kan ikke forklare alt - hver tiende voksne dansker er trods alt nordjyde.

- Det kan bestemt være, at vi er mere tilbageholdende, siger formanden for Lægeforeningen Nordjylland, Søren Lunde, om nordjyske lægers holdning til medicinsk cannabis.

Søren Lunde, formand for Lægeforeningen Nordjylland, ser to forklaringer på, at Nordjylland skiller sig ud hvad medicinsk cannabis angår.

Han fremhæver, at forsøgsordningen blev politisk trumfet igennem.

- Der er nærmest ingen evidens for virkningen, og derfor har vi fra start været skeptiske. Vi læger er opdraget i en naturvidenskabelig tradition, hvor der er ekstremt strenge krav til, hvad man kan markedsføre.

Glad moster beviser intet

- Vi føler, at cannabis er sluppet under radaren, og vi er lidt skeptiske overfor, om cannabis virker i det omfang, som nogen mener. At det virker i enkeltsager - "jeg har en moster, for hvem det virkede godt", er meget fint. Men det kan ikke bruges som videnskabelig evidens.

Samme pointe har formanden for Praktiserende Læger Nordjylland Annemette Alstrup.

- Vi synes, ligesom Lægeforeningen, at medicinsk cannabis skal igennem samme dokumentationsprocess som almindelige lægemidler, udtalte hun for nylig til NORDJYSKE Medier.

Annemette Alstrup, formand for de praktiserende læger i Nordjylland, efterlyser samme dokumentation for medicinsk cannabis som for almindelige lægemidler. Foto: Claus Søndberg

Annemette Alstrup vurderede, at det er den gængse holdning hos hendes medlemmer. Rapporten fra Sundhedsdatastyrelsen om forbrug af cannabisprodukter falder på flere måder fint i tråd med den vurdering.

Mindst cannabis til nordjyder

Nordjylland er nemlig den region i Danmark, hvor der langes mindst lægeordineret medicinsk cannabis over disken. Af den slags, som forsøgsordningen omfatter, blev der i andet kvartal 2019 i Nordjylland solgt 150 milligram aktivt stof pr. 1000 borgere. I Region Sjælland var det til sammenligning næsten 700 milligram. Altså næsten fem gange så meget.

Samme historie gælder for en anden kategori af medicinsk cannabis. Såkaldt magistrel cannabis, der er tilberedt på et apotek til en specifik patient efter lægens anvisning. Her ligger Nordjylland igen lavest med 61 milligram aktivt stof pr. 1000 indbyggere. For "topscoren" Region Midtjylland er tallet cirka 10 gange så stort: 606 milligram.

- Det er lidt underligt med så regionalt store forskelle, synes formanden for Lægeforeningen Nordjylland, Søren Lunde.

Forklaring nummer to

Han har et yderligere bud på, hvordan det kan være - altså ud over, at tallene kan afspejle en særlig tilbageholdenhed hos nordjyske læger. Måske skiller nordjyske patienter sig også ud i forhold til resten af landet.

Når lægen vælger at ordinere medicinsk cannabis, sker det nemlig typisk, fordi patienten ønsker det, forklarer Søren Lunde.

Hampplanten Cannabis sativa L indeholder stoffer, der kan have gavnlige medicinske effekter, men også utilsigtede bivirkninger. Arkivfoto: Raul Arboleda/Ritzau Scanpix

- Tit er medicinsk cannabis et ønske fra patientens side, hvor lægen så laver en recept på det. Det er ikke så tit, at vi skriver recepten på eget initiativ. Det kan være, at patienterne i Nordjylland ikke efterspørger det så meget.

Søren Lunde er i øvrigt ikke fuldstændig afvisende overfor medicinsk cannabis.

- Forsøget har kørt i to år. Fra politisk side har man valgt at gå ned ad den sti, og det må vi forvalte efter bedste evne.

Mange forskningsresultater om medicinsk cannabis er på trapperne både i Danmark og udlandet, og dem glæder Søren Lunde sig til at se.

- Hvis store studier kommer til at vise, at medicinsk cannabis virker, skal vi bestemt til at bruge det.