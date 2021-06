Nordjysk hjælp til hovedstaden: Undersøger kvinder for brystkræft

AALBORG:Hospitalerne i Region Hovedstaden er nu så pressede i forhold til udredning for brystkræft, at der er blevet indgået en aftale med Region Nordjylland om at flyve indtil videre 36 kvinder til Aalborg for at blive undersøgt. Det skriver TV2 Lorry.

Baggrunden er, at kvinder, der er henvist af deres praktiserende læger på mistanke om kræft, skal tilbydes at blive undersøgt på et sygehus inden for 14 dage, og det har i en længere periode ikke været muligt at overholde den tidsfrist i hovedstadsområdet, hvilket altså nu får Region Hovedstaden til at tage mere drastiske midler i brug.

- Vi har en mangel på mammaradiologer, der har speciale i brystkræft, og som er helt afgørende for at kunne udrede de berørte kvinder. Vores egne arbejder alt, hvad de kan, og der er også udnyttet maksimumkapacitet i det private, men nu har specialisterne i Region Nordjylland sagt ja til at hjælpe os ved at arbejde over og i weekenden, og det er vi meget taknemmelige for, sige formand for sundhedsudvalget Christoffer Buster Reinhardt (K), til TV 2 Lorry.

Lørdag blev der sendt 12 kvinder til udredning i Nordjylland med fly, og de næste to lørdag vil der ligeledes blive fløjet 12 kvinder til Aalborg. Christoffer Buster Reinhardt understreger, at man gerne vil være situationen foruden, men at denne løsning er nødvendig.

- Det er ikke optimalt, men det er væsentlig bedre, end de står på venteliste. Området er totalt presset, og selvom den her ordning er noget, der kan mærkes i forhold til ventetider, så løser det ikke det strukturelle problem, siger han.

Og i et forsøg på at komme de strukturelle problemer til livs, har Region Hovedstaden netop indgået en kontrakt på 5.8 millioner kroner om køb af et system med kunstig intelligens, der kan aflæse de røntgenbilleder, der viser, om der er kræft eller ej.

- Grundlæggende handler det her om, at patienterne har nogle rettigheder, og dem skal vi gøre alt for at overholde. Og derfor er jeg glad for, at vi får hjælp fra Region Nordjylland, og så er jeg også glad for, at indkøbet af det nye system forhåbentlig også kan være med til at afhjælpe problemerne på området, siger han.