Nordjysk stemmesluger næstformand i EU

NORDJYLLAND: Søren Gade, der fik knap hver fjerde nordjyske stemme ved valget til Europa-Parlamentet, er valgt som næstformand i parlamentets fiskeriudvalg. Det står klart efter fiskeriudvalget har konstitueret sig på et møde onsdag i Bruxelles.

Det skriver Fiskeritidende.

- Jeg har hele tiden haft fiskeriområdet som min første prioritet, når det kommer til valg af udvalgsposter. Det er derfor positivt, at kabalen er gået op, og jeg nu får en fremtrædende rolle at spille i Europa-Parlamentets arbejde med EU’s fælles fiskeripolitik, siger Søren Gade til Fiskeritidende.

- Jeg er også glad for, at jeg som dansker får en central plads i fiskeriudvalget, når man tænker på, hvor store interesser Danmark har på fiskeriområdet. Jeg håber at kunne gøre mit til, at erhvervspolitikken igen bliver et centralt omdrejningspunkt i fiskeriudvalgets arbejde. Det er vigtigt at tage hensyn til alle interessenter, når vi laver nye regler. Reglerne skal jo kunne fungere i praksis, siger han.

Formand bliver Chris Davies fra Storbritannien, som kommer fra samme gruppe i Parlamentet som Søren Gade – Renew Europe.

Søren Gade fik 201.626 stemmer ved EU-valget den 26. maj, hvilket var 6000 færre end partifællen Morten Løkkegaard, der blev valgets topscorer.

Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening, er meget tilfreds med, at Søren Gades som næstformand i fiskeriudvalget.

- Det er glædeligt, at Søren Gade får en central plads i Europa-Parlamentets fiskeriudvalg på et tidspunkt, hvor fiskerierhvervet er under pres fra ikke mindst de grønne organisationer, siger formanden til Fiskeritidende.