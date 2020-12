Nordjysk V-borgmester om Støjberg: Hun var for dominerende

NORDJYLLAND:Inger Støjbergs afgang som Vestres næstformand er en naturlig konsekvens af uenighederne mellem hende og partiformand Jakob Ellemann-Jensen.

Det mener Venstre-borgmester Mogens Gade fra Jammerbugt Kommune.

- Vi kan jo ikke have, at vi har en formand og en næstformand, som åbenlyst ikke har tillid til hinanden og kommer med forskellige udmeldinger. Hendes afgang er en naturlig følge af de konflikter, der har været mellem de to, siger borgmesteren.

Mogens Gade synes ikke, at Inger Støjberg har rettet sig efter partitoppens rangorden:

- Da hun blev valgt, sagde hun, at hun ville bære Ellemann ind i Statsministeriet , og det gør man måske ikke, hvis der er alt for mange forskellige udmeldinger. Der er man nødt til at acceptere, at der er en, der er nummer 1, og en, som er nummer 2. Og det har måske været det store problem her.

- Hun har været for dominerende, og det kan da godt være, at det sælger billetter til hende, men jeg tror ikke partiet har godt af det. Partiet er nødt til at have en rangorden. Jeg tror, vi i partiet fremadrettet har brug for, at der er en klar rollefordeling med, hvem der er formand og næstformand, og at der er naturlig opbakning fra næstformanden til formanden.

Jammerbugt-borgmesteren har ingen kommentarer til, hvem han helst ser som ny næstformand for Venstre.