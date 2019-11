Nordjyske gymnasier i kapløb om unge fra en bestemt by

BRØNDERSLEV:Når regionen har sat penge af til en ekstra, direkte buslinje mellem Aabybro og gymnasiet i Fjerritslev for at tiltrække elever den vej, vil Brønderslev Gymnasium også gerne have sådan en ordning.

Lidt forenklet er det opfordringen fra Brønderslevs borgmester Mikael Klitgaard (V) til Region Nordjylland.

Men det bliver der ikke noget af, hvis det står til politikerne i udvalget for regional udvikling.

- Vi har ingen intentioner om at oprette en ny linje mellem Aabybro og gymnasiet i Brønderslev, fordi ser vi ikke noget hensigtsmæssigt i, siger Per Bisgaard (V), næstformand i udvalget for regional udvikling.

Fjerritslev Gymnasium er et landgymnasium, der slås med vigende elevtal. Det mærkes også på andre landgymnasier. Arkivfoto: Henrik Louis

Udvalget har støttet den direkte linje mellem Aabybro og Fjerritslev, men det er et forsøg, der løber i to år, og hvis ikke den bærer frugt, vil regionen overveje, om det skal fortsætte.

Henvendelsen fra Brønderslevs borgmester går nu videre til behandling i regionens forretningsudvalg.

Føler sig truet

Fjerritslev Gymnasium er det nordjyske gymnasium, som er mest truet af et vigende elevgrundlag, og derfor har det haft regionsrådets bevågenhed, om man med den ekstra busafgang om morgenen og to om eftermiddagen kunne styrke elevgrundlaget.

Men også Brønderslev Gymnasium føler sin position truet. Henvendelsen fra borgmesteren sker netop med henvisning til, at der er faldende ungdomsårgange i Vendsyssel, og det udgør en trussel mod landgymnasierne. I den kategori ligger også kommunens andet gymnasium i Dronninglund.

Fra Brønderslev argumenteres med, at afstanden fra Aabybro til Fjerritslev Gymnasium er længere (31,9 km eller 33 minutter), end afstanden fra Aabybro til Brønderslev Gymnasium (24,2 km eller 24 minutter).

Derfor er Brønderslev det geografisk oplagte gymnasievalg, mener borgmesteren.

Nordjyske gymnasier I Region Nordjylland findes 23 institutioner, som udbyder gymnasiale uddannelser - det almene gymnasium (stx), Højere forberedelseseksamen (HF), Teknisk gymnasium (htx) og Handelsgymnasiet (hhx). I skoleåret 2019-2020 er 6356 elever optaget på de gymnasiale uddannelser: stx - 3052, hf - 980, IB, international gymnasieuddannelse - 56, hhx - 1428, htx - 840 VIS MERE

Mikael Klitgaard erkender også, at det mest oplagte vel for elever med bopæl i Aabybro ofte er Nørresundby Gymnasium med en afstand på 17,9 km og mange busforbindelser.

Regionen har tidligere i år gennemført en analyse af transportens betydning for valg af gymnasieuddannelse, og rundt regnet viser den, at transport ikke udgør en hindring for de unges valg af en gymnasieuddannelse.

- Gymnasieeleverne er flinke til at tage busserne, og de finder sig også i, at hvis man bor, hvor afstanden er lang, så tager det noget tid at komme frem og tilbage, siger Per Bisgaard (V).

Erik Høgh-Sørensen (DF) tog forbehold for sin stilling i sagen.