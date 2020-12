Nu er det officielt: Restriktionerne udvides til hele landet

Folkeskoleelever fra femte klasse og op sendes hjem og overgår til fjernundervisning. Det samme gælder for elever og kursister på ungdoms- og voksenuddannelser.

Videregående uddannelser skal omlægge undervisningen til digital undervisning uden fremmøde.

Offentlige arbejdspladser opfordres til at hjemsende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner. Hjemsendte bør så vidt muligt arbejde hjemmefra

Private arbejdspladser opfordres kraftigt til også at sikre, at de medarbejdere, der har mulighed for at varetage arbejdet hjemmefra, sendes hjem.

Restauranter og andre serveringssteder lukkes for servering, men har mulighed for fortsat at tilbyde take-away.

Idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter, der foregår indendørs, skal holdes lukket offentligheden.

Kulturinstitutioner skal holde indendørsarealer lukket for offentligheden.