Nu vil politikerne vil lytte til de sundhedsfaglige - på nær ét område

KØBENHAVN:Den første hastelovgivning, som midt i marts indskrænkede frihedsrettighederne under coronakrisen, blev vedtaget imod Sundhedsstyrelsens anbefaling.

Den delvise lukning af grænsen havde heller ingen sundhedsfaglig begrundelse, understregede direktøren for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm og en stribe eksperter, herunder verdens sundhedsorganisation WHO.

I diskussionen om at genåbne landet breder sig nu en holdning om, at de små skridt skal være sundhedsfagligt begrundet. Det kræver en stribe partier. Regeringen blev af andre partier presset til at indskrive, at sundhedsministeren skal rådføre sig med sundhedsmyndighederne, hvis han vil benytte sin nye ret til at forbyde forsamlinger på over to personer.

En af dem, der lægger vægt på den sundhedsfaglige begrundelse er det nordjyske Bent Bøgsted (DF).

- Sundhedsmyndighederne skal vurdere risikoen ved at åbne op, siger han. Han peger blandt andet på frisører og restauranter.

Undtagelsen

Der er dog undtagelser, hvor de sundhedsfaglige råd ikke står øverst for Bent Bøgsted.

Hvad med at genåbne grænsen, for sundhedsmyndighederne sagde, at der ikke var begrundelse for at lukke den?

- Nej, for grænsen at har gøre med nabolandene og situationen i de andre lande. Det er ikke noget, man bare lige åbner op, uden at der er en vis sikkerhed i Tyskland og Sverige.

Opgjort i dødsofre pr. indbygger, så ligger Tyskland meget lavere end Danmark, mens Sverige ligger lidt over.

- Det kan jeg ikke vurdere, siger Bøgsted. - Myndighederne må vurdere, hvad der er forsvarligt at åbne op. Sverige har flere dødsfald, end vi har i hvert fald.

- Jeg tror, at der er en god grund til at lukke grænsen, så man ikke bare kan køre frit. At grænsen er lukket gør, at man holder sig tilbage for at køre ind i Danmark og tage smitte med. Så der tror jeg, at der skal gå længere tid, før vi begynder at kikke på at åbne, siger det nordjyske folketingsmedlem.

Epidemiolog: Politisk grænselukning

Epidemiolog og professor i folkesundhedsvidenskab på Roskilde Universitet Lone Simonsen gentog mandag i Danmarks Radio, at det ikke nytter nævneværdigt at lukke grænsen, når smitten først er inde i et land.

- Det med at lukke grænser er ikke noget, vi har i værktøjskassen. Det må være politisk motiveret. Det vil ikke virke på den måde, at det vil nedsætte epidemien nævneværdigt, når man allerede har en stor epidemi i gang. Et par tilrejsende tilfælde er lige som en dråbe i et glas vand, sagde hun.

Tallene for dødsfald pr. en million indbygger var onsdag 9 i Tyskland, 18 i Danmark og 23,6 i Sverige. Der skal tages det forbehold, at epidemien kommer på forskellige tidspunkter forskellige steder. Desuden kan opgørelsen være i forskelligt tempo i de forskellige lande.