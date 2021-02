Farvel til Falck: Ny ambulance-aftale underskrevet

NORDJYLLAND:Tirsdag underskrev regionsrådsformand Ulla Astman og direktør Anders Vikke fra firmaet PreMed den aftale, som fra 1. april næste år betyder farvel til Falcks ambulancekørsel i Nordjylland.

I stedet skal ambulancetjenesten drives af ambulanceselskabet PreMed og Region Nordjylland selv.

Med underskriften forsegles den aftale, som et flertal i regionsrådet godkendte på et ekstraordinært møde i starten af februar.

- Vi ser meget frem til det kommende samarbejde, der skal komme nordjyderne til gavn. Hvad enten det drejer sig om patienttransport eller udrykningskørsel, så er vi fra 2022 klar til at løse opgaven, så nordjyderne kan være helt trygge ved det tilbud, de får, udtaler direktør Anders Vikke fra PreMed i en pressemeddelelse fra regionen.

PreMed er delvist ejet af det finske ambulanceselskab 9Lives og skal bemande ambulancer og drive basestationer i to delområder, mens Region Nordjylland skal stå for det samme i to andre delområder i Nordjylland.

PreMed vil også prøve at etablere sig med ambulancedrift i andre danske regioner.

Ulla Astman er overbevist om, at regionen godt kan klare selv at stå for en del af ambulancedriften:

- Andre regioner har store erfaringer med egen drift af ambulancerne, så vi er helt trygge ved den opgave. Ud over at vi selv skal drive ambulancer, har regionen også valgt at tage et større ansvar for hele ambulanceberedskabet i regionen. Det betyder, at regionen selv er ansvarlig for placering af ambulanceberedskaber og antallet af ambulancer, som skal være til rådighed. I dag har den opgave delvist ligget hos Falck.

Sparer 26 mio. kr. om året

Med den nye aftale er meningen, at responstiderne fortsat skal være lave og gerne endnu lavere i visse dele af regionen. Samtidig bliver driften af den samlede ambulancetjeneste 26 millioner kroner billigere årligt i forhold til den nuværende aftale med Falck, oplyser regionsrådsformanden.

- Kombinationen af en regional overtagelse af ambulancetjenesten og en ny privat leverandør er en god løsning. Nordjyderne får en sikret og tryg responstid. Og med en privat aktør er vi også sikret en god konkurrence fremadrettet på det her område, siger Ulla Astman i pressemeddelelsen fra regionen.