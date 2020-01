Ny kontrakt skal gøre op med lange responstider

NORDJYLLAND:Region Nordjylland vil bestemme, hvor mange ambulancer, der dække landsdelen ind. Og dermed også muligheden for at gribe ind over for lange responstider.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Region Nordjylland.

Den gældende kontrakt med Falck Danmark A/S udløber i 2022, og regionsrådet har besluttet, at en ny kontrakt skal indeholde andre betingelser. Fremover skal regionen selv råde over og bestemme antallet ambulancer samt deres placeringer. Det giver regionen det samlede ansvar for responstiderne.

Splittes op i fire områder

- Vi har besluttet, at vi går væk fra vores nuværende model, der forsimplet går ud på, at leverandøren, altså lige nu Falck, selv har bestemt placeringen af baser og fastlagt antallet af ambulancer, men så til gengæld har forpligtet sig til at overholde nogle responstider fastlagt af regionen, siger regionrådsformand Ulla Astman (S).

Det er også besluttet, at ambulanceberedskabet geografisk skal udbydes til de private leverandører i fire områder og dermed i fire delaftaler. Det skal gøre det mere attraktivt for nye aktører at byde ind på opgaven. I andre regioner har man gode erfaringer med opdelingen.

Øget konkurrence

Regionsrådsformanden er tilfreds med, at den nye model øger konkurrencen, men også med at det giver bedre mulighed for tilpasning af beredskabet i takt med at aktiviteten løbende ændrer sig. Alle partier i regionsrådet står bag beslutningen.

Når regionen får det fulde ansvar for responstiderne, følger der også muligheder for at ændre løbende i beredskabet. Det skal også medvirke til at nedbringe antallet af for lange responstider, fremgår det af pressemeddelelsen.

Det forventes, at udbudsmaterialet offentliggøres i slutningen af maj eller starten af juni 2020. Ambulancetjenesten og den liggende patienttransport er udbudspligtige tjenesteydelser. I 2018 blev der brugt 241,9 millioner kr. på at drive ambulancetjenesten i regionen.

Region Nordjylland har netop overtaget akutkørslen fra Falck Danmark A/S. Det omfatter al kørsel med lægebiler og paramedicinerbiler.