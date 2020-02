Nyt tilbud til borgere med ondt i kroppen

NORDJYLLAND:Når hverdagen ikke kan hænge sammen på grund af fysiske symptomer og funktionsnedsættelse er det svært at fastholde en dagligdag med familie, arbejde og sociale aktiviteter. Borgere med denne type udfordringer får nu et nyt sted at gå hen for at få hjælp, når Region Nordjylland i dag åbner et nyt tilbud til dem på Havrevangen 1, Aalborg Universitetshospitals afdeling i Vejgaard.

Centeret skal hjælpe denne gruppe af patienter, der har alvorlige symptomer, som ikke kan tilskrives anden kendt og veldefineret diagnose, og hvor behandlingen derfor retter sig derfor mod at afhjælpe symptomerne.

Patienter med funktionelle lidelser har ofte været gennem lange forløb med mange undersøgelser, og har haft kontakt med læger og andre behandlere fra forskellige specialer. Den grundlæggende sygdomsproces er kompleks og funktionelle lidelser er tilstande, der ikke kan tilskrives veldefinerede fysiske og psykiske sygdomme, men har baggrund i flere forhold. I centret behandles funktionelle lidelser ud fra kombinationen af fysiske, psykiske og sociale faktorer, og patienter får én indgang til sundhedsvæsenet.

Behandlingen på det nye center forestås af et tværfagligt team af læge, psykolog og fysioterapeut. Indledningsvist foretages udredning ved læge efterfulgt af en fysioterapeutisk screening. Formålet er at hjælpe patienterne til bedre at kunne håndtere deres symptomer for herigennem så vidt muligt at genskabe deres funktionsniveau.

Center for Funktionelle Lidelser behandler de hårdest ramte patienter, mens patienter med lette eller moderate symptomer behandles i almen praksis eller på regionens øvrige sygehuse.

Leder af det nye center på Havrevangen er afdelingslæge Charlotte Forstrøm.