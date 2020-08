- Oh nein! Nøgen tysker på jagt efter vildsvin

TYSKLAND:En bizar episode udspillede sig forleden i en park ved Teufelssee i den tyske hovedstad Berlin.

Mens folk lå fredeligt og solede sig i græsset, kom en nøgen mand pludselig løbende - på jagt efter et vildsvin med unger. Vildsvinet havde stjålet en gul taske fra manden.

Pizza-guf

Vildsvinene har angiveligt vænnet sig til mennesker i parken og er ikke sky. Så mens manden var nøgen, dukkede vildsvinet op og snuppede en pizzabid fra hans taske. Derefter stak vildsvinet - med unger - af med tasken, muligvis i troen på, at der gemte sig flere lækkerier i posen.

Manden løb straks efter, for hans bærbare computer lå i tasken, skriver blandt andre den britiske avis The Independent.

Angiveligt lykkedes det til sidst manden at få fat på taske og computer.

Tysk nudisme

I Tyskland er nudisme udbredt, og det er tilladt at solbade nøgen i nogle parker. Alligevel var der en del, som blev noget overraskede over det specielle syn - en nøgen, buttet mand spurtende efter et vildsvin med en gul taske.

Adele Landauer, som bor i Berlin, nåede at tage et par fotos af den usædvanlige episode. Hun betegner den særdeles målrettede og afklædte mand som "en helt".