Pludselig fik ministeren alligevel tid til at møde dem på landet

De var vakse ved tasterne i Landdistrikternes Fællesråd, da den nye regering trådte til 27. juni. Samme dag skrev interesseorganisationen til den nye social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) for at få et møde. Ministeren har ansvar for kommunerne, herunder de 56 af de mere landlige i de såkaldte landdistrikter.

I ministeriet i København var tastetempoet mere moderat, på kanten af det afslappede. Der gik en måned. Der gik en til. Og nok en måned. Efter tre måneder - 2. oktober - kom der et svar til dem på landet. Det blev et nej tak til Landdistrikternes Fællesråd. For ministeren får mange invitationer til mange spændende møder og må takke nej til nogle, lød svaret.

Landboerne gav ikke op. De skrev til ministerens særlige rådgiver dagen efter afvisningen. De bad ham genoverveje.

De ventede en måned uden at høre noget. De skrev igen. Samme tavshed fra hovedstaden til landdistrikternes hovedkvarter i Odder, syd for Aarhus.

Den 5. november var de lige ved at blive lidt småsure over tavsheden. Det gav de udtryk for i en ny mail til den særlige rådgiver og ministersekretariatet.

Nu sker der noget

Så forleden skete der noget. For folketingsmedlem Mette Hjermind Dencker (DF) stillede spørgsmål til ministeren om det manglende svar. Det spørgsmål havnede så på ministerens bord i fredags. Vupti. Ministerens sekretær ringede til Landdistrikternes Fællesråd for at aftale et møde.

Mette Hjermind Dencker (DF) stillede spørgsmål til ministeren og så skete der noget. Foto fra Folketingets tv.

Sådan blev den lange, triste historie fortalt torsdag eftermiddag i spørgetimen i Folketinget, hvor social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) måtte stå skoleret over for Mette Hjermind Dencker, som kaldte Landdistrikternes Fællesråd for en national sparringspartner for Folketinget og regeringen.

Ministeren kaldte til gengæld hele historien for "en storm i glas vand". Det var "på grænsen af det platte" at fremstille sagen så fortegnet, som Mette Hjermind Dencker gjorde, mente ministeren.

- Der er gået noget galt og sket misforståelser i mit system, sagde Astrid Krag og påpegede, at hun får hundredvis af anmodninger.

Desuden har hun allerede mødt 16 borgmestre fra de kommuner, som ligger i landdistrikterne. Og erhvervsministeren, som har landdistrikterne som sit ansvarsområde, har allerede holdt møde med Landdistrikternes Fællesråd. Det er den nordjyske Simon Kollerup (S). Regeringen har løftet landdistrikterne på flere måder, sagde Astrid Krag og påpegede, at hun også selv har været ude i landet.

Hendes møde med Landdistrikternes Fællesråd bliver den 7. januar. Hun glæder sig, sagde hun.