Nye tal: Plug-in hybrider er lige så sorte som benzinbiler

BILER:Plug-in hybrider får en stor rabat på registreringsafgiften, fordi de betegnes som "grønne biler". Altså særligt miljøvenlige. I virkelighedens verden holder det bare ikke, viser tal fra Vejdirektoratet, der har haft Cowi til at analysere danske plug-in brugeres kørselsmønstre.

Det skriver Mobilitytech, der er et af Teknologiens Mediehus' fagmedier.

Grænsen for, hvornår en bil udleder så lidt Co2, at den kan lande i kategorien af grønne biler, der får rabat, er 50 gram CO2/km, og Cowi's analyse når frem til, at plug-in hybriderne udleder 110 gram CO2/km. Altså mere end dobbelt så meget som grænseværdien.

Rabatten til plug-in hybriderne har været omdiskuteret, fordi udenlandske tal har vist, at de udleder langt mere CO2 end de officielle udledningstal siger. Men hidtil har danske politikere holdt de tal i udstrakt arm, og sagt at danskerne måske bruger deres plug-in hybrider mere miljøvenligt end fx tyskerne gør.

De danske tal afliver nu den tese, konstaterer Mogens Fosgerau fra DTU.

- Bilerne ligger ikke under 50 gram CO2 pr. kilometer, og dermed kan man endnu engang slå fast, at de langt fra er grønne. Der bliver brugt rigtig meget benzin i de her biler, og så kan det for så vidt være ligegyldigt, hvor meget de bliver ladet op, siger Mogens Fosgerau til Mobilitytech.